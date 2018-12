Suraskite save: 1-ojo, 1.000-ojo, 500.000-ojo gyventojo pajamos

Gyventojų apmokestinamųjų pajamų pjūvis rodo, kad pirmieji dešimt gyventojų per metus gavo virš 1 mln. Eur pajamų, o 10.000-asis gyventojas – 60.000 Eur per metus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, 2017 m. penkiolika Lietuvos gyventojų per metus gavo daugiau kaip 1 mln. Eur apmokestinamųjų pajamų.

VŽ rašė apie visas gyventojų pajamas 2017 m. – neskirstydama jų į apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias. Duomenys apie apmokestinamąsias pajamas yra tikslesni, nes, pavyzdžiui, prekiaujant akcijomis, galima gauti daug pajamų, tačiau patirti nuostolių. Tačiau gyventojų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų palyginimas rodo, kad didesni skirtumai susidaro tik tarp kelių pirmajame dešimtuke esančių gyventojų.

Pirmasis gyventojas 2017 m. gavo 31,2 mln. Eur pajamų, iš kurių apmokestinamosios pajamos buvo 21,3 mln. Eur, o antrasis pagal pajamų dydį gyventojas gavo 21,3 mln. Eur pajamų, iš kurių apmokestinamosios pajamos sudarė 12,8 mln. Eur. Didesnes kaip 1 mln. Eur pajamas paprastai gauna gyventojai, kurie parduoda verslus ar gauna didesnius dividendus. Leidžiantis lentele žemyn skirtumas tarp apmokestinamųjų ir visų pajamų mažėja iki 10%.

VMI duomenys rodo, kad 1000-asis gyventojas gavo 264.322 Eur apmokestinamųjų pajamų per metus arba vidutiniškai 22.026 Eur per mėnesį, o 2000-asis gyventojas – 163.158 Eur per metus arba 13.596 Eur.

Tačiau jau 100.000-ojo gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos siekė 19.679 per metus arba 1.639 Eur per mėnesį. Jeigu jo pajamos tik iš darbo užmokesčio, 100.000-asis pagal pajamas gyventojas „į rankas“ kas mėnesį gauna 1.245 Eur.

Tęsinys po grafiku

[infogram id=“7b2ac033-1fa0-4ab1-9cf2-304e3978639f“ prefix=“8HX“ format=“interactive“ title=“gyventojų pajamos 2017 m.“]

Lietuvoje gyvena 2,8 mln. žmonių – apie 2 mln. gyventojų amžius viršija 25 metus. VMI lentelėje 500.000 gyventojo apmokestinamosios pajamos per mėnesį siekė 724 Eur. Vadinasi, apie 1,5 mln. suaugusiųjų Lietuvoje gauna mažiau kaip 700 Eur per mėnesį.

Tiesa, per 2018 m. vidutinis darbo užmokestis išaugo 10%. Dar reikia atsižvelgti ir į šešėlinės ekonomikos dydį. Pagal atnaujintą prof. Friedricho Schneiderio metodiką atliktas šešėlio tyrimas parodė, kad 2018 m. šešėlinė ekonomika Lietuvoje per metus sumažėjo 0,6 proc. punkto ir šiuo metu sudaro 14,9% BVP. Pagal ankstesnius jo skaičiavimus, t. y. senesnę metodiką, šešėlis siektų 23%, kai 2017 m. jis buvo 23,8%.

Atnaujintoje metodikoje buvo eliminuota dalis paslaugų, kurias gyventojai suteikia patys sau arba tai padaro jų draugai ar giminaičiai.

Vilius Šapoka, finansų ministras, sako, kad pernelyg didelis darbo apmokestinimas yra viena priežasčių, kad žmonės stengiasi daug ką padaryti patys: įsivesti elektrą ar imtis kitų darbų.

„Tai ypač populiaru buvo sovietmečiu, tačiau tokie įpročiai mažina darbo našumą, – komentuoja ministras Šapoka. – Tai viena priežasčių, kodėl mažiname darbo jėgos apmokestinimą.“

Prof. Schneideris į šešėlį taip pat neįskaičiuoja nelegalios veiklos, įskaitant kontrabandą, prostituciją ar prekybą narkotikais. Jo šešėlio indekse kontrabanda, kitos nelegalios veiklos sudaro tik nedidelę dalį (iki 2,5% BVP). Didžiausią šešėlio dalį (apie 2/3 išvestinio rodiklio) sudaro atlyginimai vokeliuose.

Tokio šešėlio pasekmė – mažesnis Lietuvos BVP perskirstymas ir gerokai mažesnės išlaidos socialinėms reikmėms už Europos Sąjungos (ES) vidurkį. Žygimantas Mauricas, „Luminor“ banko ekonomistas, pažymi, kad ES BVP perskirstymo vidurkis siekia 45%, o Lietuvos – 33%. Liūto dalį šio skirtumo – apie 8 procentinius punktus (p.p.) – sudaro mažesnės „Sodros“ pensijos, skurdesnės nedarbo išmokos, mažesnės išmokos už vaikus.

Mažas našumas

Mažą darbo užmokestį lemia tai, kad didesnė dalis Lietuvos pramonės nėra labai naši, dalis verslų nenoriai lipa ant aukštesnės našumo pakopos.

„Kai regione atsiranda inovatyvių, našių įmonių, mokančių gerus atlyginimus, kitos to regiono įmonės nori nenori privalės keistis. Jos turės pasirinkti vieną iš dviejų: pradėti gaminti tokią produkciją ir taip efektyviai, kad būtų konkurencingos tarptautinėse rinkose už tarptautinę kainą, arba užsidaryti, nes pigių darbuotojų joms nebeliks“, – tvirtina Tomas Jaskelevičius, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) prezidentas.

Ponas Jaskelevičius įsitikinęs, kad darbo jėgos regionuose netrūksta, tik šią problemą dirbtinai eskaluoja tie verslininkai, kurie nenori mokėti arba, dirbdami nenašiai, nepajėgia mokėti didesnių atlyginimų.