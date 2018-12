Paskola: rizikų įvertinimas atriša rankas

Paskola – žodis, dažniausiai keliantis, pirmiausia, negatyvias emocijas. Nei vienas mūsų nenori prisiimti finansinio įsipareigojimo, galinčio tapti peiliu po kaklu dešimtims metų. Tačiau be šios paslaugos dažnai sunkiai įgyvendinama verslo plėtra, būsto įsigijimas, lėšų pritrūksta ir kasdieniams poreikiams – kelionėms, remontui ar naujam automobiliui. Susiduriama su dilema – kantriai taupyti ar, įvertinus paskolos rizikas ir savo finansines galimybes, veikti dabar.

Informacijos apie nemažas investicines ir būsto paskolas žiniasklaidoje apstu. Natūralu, daugeliui neprieinama verslo plėtra be investicijų ar būsto įsigijimas be banko paskolos. Gauti reikiamą pinigų sumą gamyklos atidarymui, naujam automobiliui ar išsvajotoms atostogoms šiais laikais nėra itin sudėtinga, daug kebliau rasti bendrovę, teikiančią palankiausias paskolos sąlygas, taip pat įvertinti ir savo finansines galimybes. Dažnai be klausimo, ar optimalu skolintis, atsiranda ir kitas – į ką atkreipti dėmesį to prireikiant?

Pirmas žingsnis – skolinimosi galimybių matuoklė

Sprendimas skolintis, nesvarbu, iš ko – šeimos nario, partnerio, banko ar pavienių kreditorių, reikalauja pamatuoto poreikio, aiškaus finansinių galimybių įvertinimo ir žinių apie patį skolintoją ir skolinimosi sąlygas.

Finansinių produktų ir paslaugų lyginimo platforma „Financer.com“ siūlo, pirmiausia, paprastai, keliais spustelėjimais atlikti greitą paskolų testą ir įsivertinti, ar paskolos ėmimas yra rekomenduojamas, remiantis fizinio ar juridinio asmens finansine situacija. Duomenis iš įvairių Lietuvos kreditorių jungiantis matuoklis geba palyginti ir pateikti palankiausią esamai vartotojo situacijai skolintoją.

Platforma siūlo palyginti bendroves, teikiančias įvairaus pobūdžio paskolas – greituosius kreditus, finansavimą automobilio įsigijimui ir vartojimo ar būsto paskolas. Žinoma, negalima pamiršti, kad kiekvienos didelės paskolos galimybes būtina aiškintis tiesiogiai su pačiu skolintoju, tačiau, turint reikiamą žinių bagažą, sutarti ir gauti atsakymus bus paprasčiau.

Greitieji kreditai – didelės palūkanos?

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo centro „Vilmorus“ apklausos duomenimis, daugelis gyventojų atostogoms stengiasi sutaupyti. Tačiau vis dažniau lietuviai poilsiui finansuoti renkasi ir vartojimo kreditą ar lizingo paslaugą. Taip nepraleidžiamos gerokai pigesnės „paskutinės minutės“ kelionės, o vėliau renkamasi ne tokia skausminga pinigų grąžinimo dalimis sistema.

Visgi, greitųjų kreditų bendrovės dažnai kritikuojamos dėl nemažų palūkanų. Tačiau „Financer.com“ duomenimis, daugelis bendrovių siūlo akciją – pirmąjį kreditą nemokamai. Lietuvoje yra virš 10 tokią galimybę siūlančių kreditorių, tad tikrai įmanoma rasti tą, kurio sąlygos tiks labiausiai.

Palyginti bendrovių paskolas verta ne tik dėl skolinimo galimybių, bet ir papildomų mokesčių, nes mažos palūkanos – tik dalis visos kainos. Prieš skolinantis, būtina susižinoti visą grąžinamą sumą, grąžinimo sąlygas (iškart iki pasirinkto laikotarpio ar dalimis) ir ją palyginti su kitų srities žaidėjų skaičiuojama suma.

Kadangi paskolos fiziniams asmenims laikomos rizikingomis, jas reglamentuoja ne vienas teisės aktas, kontroliuoja „Lietuvos bankas“, svarbu įsitikinti, kad paskolą žadanti įmonė turi reikiamas licencijas verstis tokia veikla, yra prižiūrima „Lietuvos banko“.

Žvelgiant paprasčiau, paskolos šiandien nebėra tabu. Norint sukurti kažką naujo – produktą, gamyklą, naujus namus ar įspūdžius, reikia investuoti laiko ir pinigų. Svarbiausia tokioje situacijoje – įsivertinti savo finansinę padėtį ir susidaryti konkrečią strategiją tikslų įgyvendinimui. Pamatuotiems sprendimams skolinimasis nebus baisus žingsnis, tačiau visada geriau veikti realiais finansais, o, verslo atžvilgiu, atkreipti dėmesį į patikimus partnerius ir investuotojus.