Draudimo kainos pajudėjo žemyn

Privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo kainos trečiąjį šių metų ketvirtį smuktelėjo žemyn, o visa draudimo rinka augo 13%.

„Privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo kainos stabilizuojasi ir grįžta į 2017 metų lygį. Statistiniai duomenys rodo, kad šiemet mažėjo visų rūšių draudimo, susijusio su transportu, kainos. Tą lemia auganti privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo paklausa ir bendrovių koncentracija būtent į šios rūšies draudimą, konkurencija ir gerėjantys įmonių finansiniai rezultatai“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

2018 m. trijų ketvirčių draudimo įmokos Lietuvoje sudarė 655 mln. Eur. Ne gyvybės draudimo įmokos augo 14,5% ir sudarė 475 mln. Eur. Gyvybės draudimo įmokos viršijo 179 mln. Eur, jos augo 8,8% palyginus su laikotarpiu prieš metus. Tą iš esmės lėmė sparčiai augusi investicinio gyvybės ir transporto draudimo apimtis.

Per minėtą laikotarpį ne gyvybės draudimo išmokos išaugo 5% – iki 235 mln. Eur. Pastarųjų beveik pusę sudarė privalomojo transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išmokos

Naujos taisyklės

Šalies rinkoje 2018 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje draudimo paslaugas teikė 20 registruotų draudikų. Beveik visos draudimo įmonės dirbo pelningai, uždirbtas pelnas siekė 37,6 mln. Eur. Draudimo brokerių įmonės taip pat veikė pelningai ir uždirbo 6,2 mln. Eur pelno.

Spalio pradžioje įsigaliojo Draudimo įstatymo pakeitimai, jais gyvybės draudimo bendrovės įpareigotos aiškiai nurodyti visus sutarties mokesčius. Nuo kitų metų jos nebegalės imti mokesčio už investicinių krypčių valdymą, jei pačios to nedarys. Be to, visi (ir ne gyvybės) draudimo pasiūlymai turės atitikti draudėjo reikalavimus ir poreikius, pagrindinė informacija turės būti pateikta standartizuotu formatu. Bendrovės galės imti tik tokį sutarties nutraukimo mokestį, kuris padengtų tiesiogines išlaidas, arba iki 2% sukaupto kapitalo vertės, bet ne daugiau kaip 50 Eur.