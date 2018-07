„E. sąskaitoje“ pateikiamų e. sąskaitų skaičius per metus išaugo 10 kartų

Nuo pernai liepos 1 d., kai visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai sąskaitas perkančiosioms organizacijoms pradėjo teikti per „E. sąskaitos“ sistemą, joje iš viso priimta jau 583.000 sąskaitų-faktūrų, išrašytų maždaug 4 mlrd. Eur sumai.

Registrų centras (RC) praneša, kad aktyviausias buvo 2017 m. lapkritis – per jį RC tvarkomoje „E. sąskaitos“ sistemoje priimta apie 84.800 elektroninių sąskaitų, o šiųmetinis mėnesio vidurkis – apie 55.000 e. sąskaitų per mėnesį. Pernai liepos-gruodžio mėn. vidurkis buvo kiek mažesnis – vidutiniškai 48.500 e. sąskaitų per mėnesį.

Aktyviausias e. sąskaitų teikėjas (juridinis asmuo) – vienas pateikė virš 17.000 dokumentų. Bent vieną sąskaitą yra pateikę 7.400 klientų, o tik po vieną sąskaitą pateikė 1.300 subjektų. Iš viso sistema šiuo metu naudojasi virš 38.000 vartotojų.

Pasak RC direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, matomas akivaizdus sistemos vartotojų ir jų pateikiamų sąskaitų-faktūrų skaičiaus augimas.

„Nuo praėjusių metų per mėnesį sistemoje pateikiamų e. sąskaitų skaičius išaugo beveik 10 kartų – nuo 5.800 praėjusių metų liepą iki 56.300 šiemet birželį,“ – pastebi p. Urbanavičius.

RC administruojama sistema „E. sąskaita“ nuo pernai liepos 1 d. privalo naudotis visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, todėl asmenų, teikiančius dokumentus per Registrų centro sistemą, skaičius gerokai išaugo. VŽ pernai rugpjūtį rašė, kad atlyginimo dydis už vienos sąskaitos pateikimą verslo kritikos sulaukusiai sistemai „E. sąskaita“ buvo sumažintas nuo 0,58 iki 0,28 Eur.

RC primena, kad ši informacinė sistema yra viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo auditavimo ir kontrolės priemonė, leidžianti skaidriau ir efektyviau vykdyti viešuosius pirkimus bei atsiskaitymus, mažinanti administracinę naštą ir viešajam sektoriui, ir verslui, o ilgainiui leisianti atsisakyti popierinių atsiskaitymo dokumentų. „E. sąskaitos“ portalas sudaro galimybę vartotojui elektroniniu būdu parengti ir teikti sąskaitas-faktūras, o perkančiosioms organizacijoms - jas gauti. Sąskaitų teikėjai gali matyti, kada perkančioji organizacija peržiūrėjo pateiktą sąskaitą ir kada priėmė sprendimą „Priimti“, „Atmesti“ ar „Grąžinti tikslinti“.