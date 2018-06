Siūloma akcizu apmokestinti ir nikotino neturintį elektroninėms cigaretėms skirtą skystį

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir socialdarbietis parlamentaras Andrius Palionis registravo pasiūlymą Seime svarstomoms pataisoms dėl akcizų didinimo tabako gaminiams.

Ponas Veryga ir p. Palionis siūlo, kad akcizu būtų apmokestintas ir nikotino neturintis elektroninėms cigaretėms skirtas skystis. Jie siūlo išplėsti elektroninių cigarečių skysčio sąvoką, apimant ir skysčius be nikotino.

„Daugelis paauglių mano, jog nikotino neturintys elektroniniai skysčiai yra saugūs, todėl mažai tikėtina, kad padidės vėžio rizika. Tačiau tyrimais nustatyta, kad skysčiuose be nikotino yra priedų ir tirpiklių, kurie gali būti karcinogeniški kaitinant. Be to, tyrimai patvirtina, kad daugelis šių cheminių medžiagų yra vienodai paplitę tiek nikotino turinčiuose, tiek nikotino neturinčiuose skysčiuose“, – siūlymą aiškina p. Veryga ir p. Palionis.

Ministras Veryga ir Seimo narys Palionis savo pataisą pateikė Seime jau svarstomam Finansų ministerijos rengtam projektui, kad 0,2 Eur už mililitrą tarifas būtų taikomas elektroninių cigarečių skysčiui. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas siūlo mažesnį tarifą – 0,1 Eur. Anot jo, akcizas elektroninių cigarečių skysčiui taikomas ne visose Europos Sąjungos šalyse, todėl norima mažinti paskatą žmonės jo ten pigiau įsigyti arba užsisakyti internetu.

Pono Verygos ir p. Palionio pasiūlyme numatytas 0,1 Eur už mililitrą skysčio tarifas.

Finansų ministerijos pataisomis taip pat numatomas trejų metų akcizų didinimo planas cigaretėms, cigarams bei cigarilėms ir rūkomajam tabakui.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.