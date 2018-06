Kerta per palūkanas: didesnės kaip 30% EBITDA palūkanos nebemažins pelno mokesčio

Lietuva planuoja apriboti galimybę palūkanas atskaityti į sąnaudas. Toks žingsnis įmonėms gali gerokai padidinti pelno mokestį bei pakeisti verslo finansavimo šaltinius.

Finansų ministerija įregistravo Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo į Lietuvos teisę perkeliama Tarybos Direktyva 2016/1164. Direktyva skatina aktyviau kovoti su agresyviu mokesčių planavimu, kai apmokestinamosios pajamos yra perkeliamos iš vienos valstybės į kitą pasitelkiant palūkanų mokėjimus.

Rokas Daugėla, advokatų kontoros „Cobalt“ Mo­kes­čių teisės praktikos grupės vadovas, pažymi, kad šiuo metu galiojančios taisyklės leidžia iš pajamų atskaityti iš principo visas palūkanų sąnaudas, su sąlyga, kad tokios sąnaudos yra susijusios su ekonomine veikla ir apmokestinamųjų pajamų uždirbimu, yra rinkos dydžio, o tuo atveju, kai skolinamasi iš kontroliuojančio asmens, skolintas kapitalas daugiau kaip keturis kartus neviršija nuosavo kapitalo.

Du apribojimai

Direktyva numato naujas taisykles, pagal kurias iš apmokestinamųjų pajamų atskaitomos palūkanų sąnaudos. Esminis pasikeitimas – atskaitomų palūkanų suma yra siejama su pelnu prieš nusidėvėjimą, palūkanas ir apmokestinimą (EBITDA). Palūkanos negali viršyti 30% EBITDA – viršijanti dalis nemažins apmokestinamojo pelno. Kitas apribojimas – palūkanos negali viršyti 500.000 Eur. Pastarasis apribojimas būtų taikomas, kai 30% EBITDA yra mažesnė kaip 500.000 Eur.

„Direktyvoje numatyta, kad palūkanų atskaitymo iš pajamų apribojimo taisyklės perkėlimą į vietos teisės aktus galima nukelti iki 2024 m., tačiau pagal pateiktus projektu matome, kad nauja tvarka Lietuvoje įsigalios jau apmokestinant 2019 m. pajamas, – teigia p. Daugėla. – Tai dar viena šoko terapija verslui.“ Anot jo, nauja tvarka palies visus be išimties verslus, kurie naudojasi skolintomis lėšomis.

Direktyva antrąjį apribojimą leidžia nustatyti ties 3 mln. Eur neviršijančia suma, tačiau Lietuva kartelę nuleido iki 500.000 Eur. Tai apsunkins infrastruktūros objektų finansavimą.

„Jeigu iki šiol dauguma apribojimų Lietuvoje buvo taikomi palūkanoms, kurios mokamos už iš susijusių asmenų gautas paskolas, naujoji Pelno mokesčio įstatymo taisyklė taikoma visoms palūkanų sąnaudoms, įskaitant paskolas iš nesusijusių asmenų bei paskolas iš bankų. Išimtis bus taikoma tik palūkanoms, mokamoms pagal paskolų sutartis sudarytas iki 2016 m. birželio 17 d., – teigia p. Daugėla. – Maža to – Direktyva leidžia pavieniams mokesčių mokėtojams, kurie nepriklauso įmonių grupėms, šio apribojimo netaikyti, tačiau Lietuvoje toks apribojimas galios be išimties visiems. Išimtis, kaip to reikalauja Direktyva, daroma tik bankams ir draudimo bendrovėms“.

Be to, siūlomuose pakeitimuose numatoma, kad palūkanų sąnaudų, viršijančių vieneto palūkanų pajamas, atskaitymo apribojimai bus taikomi bendrai visai įmonių grupei.

„Keista, kad nauja taisyklė tiesiog pridedama prie jau dabar galiojančių taisyklių, kurios nėra peržiūrimos. Tokiu būdu prie visų jau dabar galiojančių apribojimų ir pareigų mokesčių mokėtojai gaus dar vieną. Tai tikrai nepadės Lietuvai kilti verslo ir mokesčių aplinkos indeksuose“, – komentuoja p. Daugėla.