Lietuvoje ir pasaulyje mažėja investuotojų vienišių

Pernai gerokai sumažėjo Lietuvos gyventojų, kurie gavo nedideles pajamas iš akcijų ir kitų finansinių priemonių pardavimo, skaičius.

Lietuvoje pajamos iš akcijų, kurios neviršija 500 Eur per metus, yra neapmokestinamos. 2016 m. tokių pajamų gavo 12.271 gyventojas, o pernai šis skaičius sumažėjo beveik per pus – iki 7.764. Tokios rūšies pajamos (atėmus akcijų įsigijimo sąnaudas) krito beveik 50%, iki 118 mln. Eur, rodo išankstiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis.

Gyventojų, kurie gavo didesnes kaip 500 Eur tokios rūšies pajamas, skaičius pernai išaugo 23%, iki 6.001, tačiau apmokestinamosios jų pajamos iš akcijų pardavimo sumažėjo nuo 51 mln. iki 45 mln. Eur.

Pavienių mažėja

„Visame pasaulyje įprasta, kad investuotojai daugiausia investuoja namų rinkose, tačiau Baltijos šalių rinka nėra pakankamai aktyvi. Be to, daug investuotojų nudegė po „Snoro“ ir Ūkio bankų bankrotų, o tai buvo vienos populiariausių akcijų biržoje. Kitus atbaidė valdžios sprendimas panaikinti vadinamąją metų išlaikymo lengvatą ir ją pakeisti 500 Eur neapmokestinama suma – nors sprendimas buvo nukreiptas prieš stambiuosius, jis smogė ir smulkiesiems“, – mažėjančio susidomėjimo investicijomis priežastis vardija Sigita Pranckėnaitė, Investuotojų asociacijos valdybos narė. Anot p. Pranckėnaitės, emigruoja daug išsilavinusių žmonių, kurie galbūt investuodavo Lietuvoje, o dabar tai daro kitose rinkose. Be to, daugėja investuojančiųjų per užsienio platformas ir nebūtinai visi tai darantys pildo deklaracijas.

„Pasaulinės tendencijos tokios pačios – individualių investuotojų skaičius mažėja. Pavyzdžiui, labiausiai pažengusioje JAV rinkoje 2017 m. pabaigoje tik 54% namų ūkių turėjo akcijų, o prieš krizę tokių buvo 62%. Taip pat 2013 m. buvo atliktas Niujorko universiteto ekonomisto Edwardo Wolfo tyrimas, jis parodė, kad 81% akcijų buvo sutelkta 10% namų ūkių“, – komentuoja Investuotojų asociacijos valdybos narė. Anot jos, Lietuvoje statistiką gali iškreipti vienas ar keli didesni sandoriai, kai fizinis asmuo už didelę sumą parduoda savo verslą.

