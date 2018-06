VMI parengė individualios veiklos mokesčių skaičiuoklę 2018-iems metams

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kartu su „Sodra“ parengė individualios veiklos mokesčių skaičiuoklę. Ji padės įvertinti šių metų mokesčių sąnaudas, kurias apskaičiuoti savarankiškai dėl pasikeitusio apmokestinimo sudėtinga.

Skaičiuoklė gyventojams padės apskaičiuoti pajamų mokesčio, Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) bei Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų sumas už 2018 m. vykdytą individualią veiklą.

„Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, apskaičiuojant mokesčius sudaryta galimybė nurodyti ne tik pajamų sumą, bet ir įvairias reikšmingas aplinkybes, nuo kurių priklauso mokėtinų mokesčių dydis, – teigia Inga Gedminienė, VMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja. – Asmuo gali nurodyti veiklos trukmę, ankstesnių metų nuostolius, draustumą ir kitas aplinkybes. Skaičiuoklėje pateikti ir paaiškinimai. Šią ir kitas aktualias mokesčių skaičiuokles gyventojai gali išbandyti čia.

Šių metų tarifai

VMI primena, jog nuo 2018 m. pasikeitus pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarkai, gautos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, neviršijančios 20.000 Eur per metus, apmokestinamos 5% tarifu, o kai pajamos viršys minėtą sumą per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15% pajamų mokesčio tarifą (kai apmokestinamosios pajamos sieks 35.000 Eur per metus). PVM mokėtojų iš žemės ūkio veiklos 2018 m. uždirbtos pajamos, neviršijančios 20.000 Eur per metus, faktiškai (pritaikius pajamų mokesčio kreditą) apmokestinamos 5% tarifu, o kai metinės apmokestinamosios pajamos viršys 20.000 Eur per 2018 m., taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 10% pajamų mokesčio tarifą (kai apmokestinamosios pajamos sieks 35.000 Eur per metus).