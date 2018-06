VŽ nuomonė :: Reikėtų suvienodinti „Sodros“ „lubas“ Verta peržiūrėti mokesčių naštą

Svarstyti galimybę sumažinti skirtumą tarp individualios veiklos pajamų ir darbo užmokesčio galima, tačiau tam tikras mokesčių naštos skirtumas tarp šių veiklų turi išlikti.

Pastaruoju metu daug aistrų kelia klausimas, ar reikia sulyginti pajamoms iš darbo santykių ir individualios veiklos (IV) tenkančią mokesčių naštą. Lietuvos banko ir kitų ekspertų skaičiavimai rodo, kad mokesčių našta IV pajamoms, kai jos siekia 500 Eur prieš mokesčius per mėnesį yra 24%, o pajamoms iš darbo santykių – 31% (naštos skirtumas 7 procentiniai punktai (p. p.).

Kai asmuo per mėnesį gauna 1.600 Eur pajamų prieš mokesčius, naštos skirtumas didėja net iki 18 p. p. Taip yra todėl, kad, gaunant daugiau pajamų iš darbdavio, nebetaikomas neapmokestinamųjų pajamų dydis darbo pajamoms, o IV tenkanti našta išlieka tokia pati. Pajamoms augant šis skirtumas tampa dar didesnis, nes verčiantis IV nuo didesnių kaip 1.900 Eur pajamų per mėnesį nebereikia mo­kėti „Sodros“ įmokų. Toks asmuo ne­gali „Sodros“ įmokų sumokėti nuo d­idesnės kaip 22.643 Eur sumos per metus.

Įgyvendinus Vyriausybės siūlomą mokesčių reformą, darbo santykių apmokestinimas sumažės 3–6 p. p., todėl ir atotrūkis tarp šių pajamų rūšių apmokestinimo sumažės.

Be abejo, yra daug priežasčių, kodėl smulkiajam verslui turi tekti mažesnė mokesčių našta. Tvarkingai surinkti mokesčius iš smulkiojo verslo kainuoja labai daug, nes reikia apeiti ir patikrinti daug smulkiųjų verslu. Tokiu atveju lieka viena išeitis – kad smulkusis verslas mokesčius sumokėtų savarankiškai. Todėl tarifai turi būti tokie, kuriuos asmuo sutiktų mokėti. Kitaip tariant, daug kas priklauso nuo visuomenės sąmoningumo, požiūrio į valdžią ir savo valstybę tam tikrame istorijos taške.

Be to, smulkusis verslas prisiima didesnę riziką, jo pajamos labiau svyruoja, dažnai jis lieka atkirstas nuo finansavimo šaltinių – gali pasiskolinti nebent juodojoje rinkoje už žvėriškas palūkanas. Pagaliau smulkųjį verslą reikia labiau saugoti paprasčiausiai todėl, kad jis yra smulkus. Tai pažeidžiamesnė visuomenės dalis, kurią stambiems verslams lengviau nustumti.

Kita vertus, galima kelti klausimą, kokio dydžio ši parama turi būti. Grįžtant prie 1.600 pajamas gaunančio asmens, po mokesčių reformos skirtumas tarp minėtų dviejų veiklos formų lieka apie 14 p. p.

Galima diskutuoti, ar toks 14 p. p. skirtumas yra toleruotinas. Galbūt verta apsvarstyti galimybę per 4–5 metus kiek padidinti IV tenkančią naštą, kad šis skirtumas sumažėtų iki 10 p. p. Toks jis ir galėtų likti kaip valstybės paramos išraiška.

Taip pat reikėtų sulyginti abiem šioms veiklos formoms taikomas „Sodros“ įmokų „lubas“. Mokesčių reformos pabaigoje 2021 m. „Sodros“ „lubos“ būtų taikomos 60 vidutinių darbo užmokesčių viršijančioms pajamoms (apie 4.400 Eur per mėnesį prieš mokesčius). IV taikomos „lubos“ šiuo metu siekia 1.900 Eur. Kai svarstome „Sodros“ „lubas“, kalbame apie daugiau iš IV uždirbančius asmenis, todėl vargu ar šiuo atveju tinkama naudoti paramos argumentą. Todėl verta apsvarstyti galimybę per kelerius metus „Sodros“ įmokų „lubas“ IV padidinti iki tų pačių 4.000 Eur.

Taip pat reikėtų rimčiau pažiūrėti ir į verslo liudijimus. Kai asmuo gauna dideles pajamas, mokesčių našta tokiai veiklai mažėja iki 15–5%, o kai pajamų nedaug, asmuo gali ir smarkiai nukentėti, nes turės mokėti fiksuotus mokesčius neturėdamas pajamų. Verslo liudijimams nuolat nustatomi nauji apribojimai. Šiuo metu liko bene vienintelis jų pranašumas – juos galima įsigyti kelioms dienos. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje tikrai galime supaprastinti procesus taip, kad kelioms dienoms galima būtų užregistruoti ir individualią veiklą pagal pažymą.

