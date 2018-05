„Sodros“ duomenys parodo konsultantų karjeros atlyginimų žirkles

„Sodrai“ paskelbus daugiau duomenų apie darbo užmokestį, tapo prieinami ne tik atlyginimų vidurkiai, tačiau ir tai, kokio atlyginimo galima tikėtis karjeros pradžioje bei jai įsibėgėjus.

„Sodra“ pradėjo viešai skelbti įmonių, kuriose yra daugiau nei 20 darbuotojų, atlyginimų medianą, standartinį nuokrypį, 25% kvantilį ir 75% kvantilį. Be to, skelbiami duomenys be ne visu etatu dirbančių darbuotojų.

Jau pernai lapkritį skelbti kiekvieno mėnesio apskaitos, mokesčių ir konsultacijų bendrovių vidurkiai parodė, kad darbo užmokestis šiose bendrovėse labai svyruoja, nes priklauso nuo projektų ir premijų.

Duomenis apie atlyginimų vidurkius „Sodra“ pradėjo skelbti 2017 m., todėl tikslesnį pokytį per metus galima bus įvertinti pasibaigus 2018 m.

Kelias į viršūnę

Dabar duomenys leidžia pamatyti, kokios bendrovėse yra atlyginimų žirklės, nes skelbiama, kiek uždirba pirmojo daugiausiai uždirbančio ketvirtadalio paskutinis darbuotojas (75 kvantilis), ir kiek uždirba trečiojo ketvirtadalio paskutinis darbuotojas (25 kvantilis). Tiesa, šie duomenys skelbiami tik apie įmones, kuriose dirba ne mažiau kaip 20 darbuotojų.

Duomenys rodo, kad stipresnėse audito, mokesčių ir konsultacijų bendrovėse karjeros pradžioje ar turint žemesnę kvalifikaciją galima tikėtis apie 1.000 Eur ar kiek žemesnio atlyginimo prieš mokesčius, o jai įsibėgėjus – apie 2.000 Eur prieš mokesčius. Patekus į daugiausiai uždirbančiųjų ketvirtadalį, atlyginimas kyla dar labiau, nes bendrovių atlyginimų vidurkiai kartais viršija 75 kvantilį.

Iki šiol „Sodra“ skelbė daugiau nei 3 darbuotojus turinčių įmonių darbuotojų pajamų, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos, vidurkius. Šis rodiklis buvo gaunamas sudėjus visų įmonėje tą mėnesį nors vieną dieną dirbusių darbuotojų uždirbtas pajamas ir gautą skaičių padalijus iš įmonėje dirbusių asmenų skaičiaus.

[infogram id=“a84dc3b9-ff8a-45a3-b7ba-cddd72d9f2c7“ prefix=“dwd“ format=“interactive“ title=“Finansai: Didžiausias vidutinis darbo užmokestis 2018 m. balandį apskaitos bendrovėse“]