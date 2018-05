FM siūlo sutrumpinti mokestinių pažeidimų senaties terminus

Mokesčių administravimo įstatyme šiuo metu taikomą penkerių metų senaties terminą Finansų ministerija siūlo sutrumpinti iki trejų metų.

Priėmus tokį spendimą, įmonėms sumažėtų mokestinių rizikų, nes mokesčių priskaičiavimus už senesnius laikotarpius lydi ir didesni delspinigiai. Be to, per trumpesnį laikotarpį mažėja rizika, kad mokesčių administratoriaus pozicija pasikeis. Tiesa, siūloma palikti nemažai išimčių.

Prailgintą penkerių metų senaties terminą planuojama skaičiuoti, kai atliekamas gyventojo patikrinimas, nes esą „gyventojai objektyviai turi didesnių galimybių netinkamai vykdyti savo mokestines prievoles, kadangi informacija apie nedeklaruotas pajamas pasiekiama iš trečiųjų šaltinių (užsienio valstybių) po ilgesnio laikotarpio“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.

Ilgesnį terminą siūloma palikti įmonėms, kurios neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, taip pat, kai yra atliekamas mokestinis patikrinimas pagal automatinių informacijos mainų pagrindu gautą informaciją ar tikrinama sandorių kainodara. Pastarieji tyrimai, anot FM, taip pat reikalauja daugiau laiko.

Kai yra atliekamas mokestinis patikrinimas pagal Abipusio susitarimo procedūras, didžioji dalis užsienio valstybių netaiko nacionalinių senaties terminų. FM tokiems tyrimams siūlo nustatyti 10 metų laikotarpį.

Senaties terminų sistemoje išlieka šiuo metu galiojanti nuostata, kad ilgesnį nei treji metai senaties terminą galima taikyti tuomet, kai baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse numatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.