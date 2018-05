Pensijų reformos projektuose – ir baudos, ir mokesčių lengvatos

Iki įstatymo įsigaliojimo buvęs darbuotojo darbo užmokestis „ant popieriaus“ bus perskaičiuojamas didinant jį 1,289 karto, o to nepadariusiems darbdaviams gresia 500 Eur bauda už kievieną neperskaičiuotą atlyginimą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė įstatymų projektus, kuriuose aiškėja planuojamos pensijų pertvarkos detalės: kaip ir po kiek siūloma kaupti, kokios lengvatos gyventojams ir darbdaviams bus taikomos.

Įmokų sujungimas

Darbuotojas mokės pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos socialinio draudimo įmokas, o darbdaviams liks sumokėti nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinio draudimo įmokas.

Iki įstatymo įsigaliojimo buvęs darbuotojo darbo užmokestis „ant popieriaus“ perskaičiuojamas didinant jį 1,289 karto.

Šį reikalavimą pažeidusiam darbdaviui gali būti skiriama 500 Eur bauda už kiekvieną neperskaičiuoto ar netinkamai perskaičiuoto darbo užmokesčio atvejį.

Įmokų sujungimas lemia, kad keisis procentiniai ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe išmokų dydžiai, tačiau išmokos eurais liks tokios pat.

Įmokų lubos

Parengtuose teisės aktų projektuose nustatomos įmokų lubos, kurios palaipsniui susilygins su išmokų lubomis. 2019 metais jos sieks 120 vidutinių darbo užmokesčių per metus (apie 8.800 Eur per mėnesį prieš mokesčius), 2020 metais – 84 (apie 6.100 Eur per mėnesį prieš mokesčius), o 2021 metais – 60 (apie 4.400 Eur per mėnesį prieš mokesčius) vidutinių darbo užmokesčių per metus.

Pensijų kaupimas

Pertvarkant pensijų kaupimo sistemą atsisakoma 2% „Sodros“ įmokų pervedimų į II pakopos pensijų fondus ir nustatoma nauja kaupimo formulė. Dabar įmoką sudarytų 4% nuo pensijų kaupimo dalyvio pajamų ir 2% vidutinio šalies darbo užmokesčio lygio priemoka iš valstybės biudžeto.

Nauja 4+2 formulė reiškia, kad savo senatvei kaupiantis žmogus pats nuo atlyginimo kas mėnesį skirtų 4% ir dar gautų 2% priemoką nuo vidutinio šalies atlyginimo iš valstybės biudžeto.

Kaupiantieji galės rinktis savo įmokas didinti laipsniškai per 5 metus arba iškart kaupti visu pajėgumu. Jei asmuo rinksis didinti savo įmoką palaipsniui, tuomet priemoka iš valstybės biudžeto taip pat bus laipsniška.

Mažėja įmokos

Kartu su kaupimo formulės pakeitimu siūloma 2% punktais mažinti „Sodros“ įmokas: taip būtų kompensuojamas įmokų į pensijų fondą padidėjimas daliai kaupiančiųjų.

Tai reiškia, kad šiuo metu kaupiantiems pagal formulę 2+2+2 padėtis nesikeistų, o kaupiantiems pagal formulę 2+0+0 (tik „Sodros“ lėšomis) arba nekaupiantiems – įmokos laipsniškai padidėtų 2% punktais nuo atlyginimo.

Kaupiantieji per visą kaupimo laikotarpį galėtų turėti 12 mėnesių „kaupimo atostogas“: pavyzdžiui, vienais metais nekaupti 3 mėnesius, kitais – 9 mėnesius.

Kaupimas nemažina „Sodros“ pensijos

Kaupiamoji asmeninė pensija bus priedas prie „Sodros“ pensijos, tai yra nebeliks nuostatos, jog kaupimas sumažina „Sodros“ pensiją, kaip dabar.

Šiuo metu visiems, kurie kaupia pagal formulę 2+2+2 arba 2+0+0 mažėja „Sodros“ pensija.

Mokesčių lengvatos

Siūloma nustatyti, kad dirbantieji galėtų kaupti daugiau nei 4% nuo pajamų ir už tai būtų skatinami gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Pensijų įmokos, kurios viršija minėtus 4%, būtų neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Darbdaviai taip pat galėtų prisidėti prie savo darbuotojo kaupimo pensijai – už tai jie galėtų sulaukti pelno mokesčio lengvatos. Finansų ministerija pažymi, kad šiuo metu galiojančios Pelno mokesčio įstatymo nuostatos įmonei suteikia teisę atskaityti iš pajamų bet kokias darbuotojo naudai patirtas išlaidas, kurios yra gyventojų pajamų mokesčio objektas, todėl Pelno mokesčio įstatymo keisti nereikia.

Automatinis įtraukimas

Remiantis parengtais teisės aktais, siūloma, kad nuo 2019 m. sausio visi dabartiniai kaupiantieji ir nekaupiantys jauni iki 40 metų asmenys būtų automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimą su teise atsisakyti.

Į kaupimą automatiškai įtrauktas asmuo iki įtraukimo metų kovo 1 d. galėtų informuoti pensijų kaupimo bendrovę apie atsisakymą dalyvauti pensijų kaupime. Jei atsisakymo per nustatytą terminą įtrauktas asmuo nepareikš, jis taps kaupimo dalyviu ir dalyvaus pensijų kaupime iki senatvės pensijos amžiaus. 40 metų amžiaus nesulaukusiems asmenims, kurie atsisakė dalyvauti pensijų kaupime, automatinio įtraukimo procedūra taikoma ne daugiau kaip 3 kartus. Vyresni nei 40 metų ir nekaupiantys asmenys pensijų kaupime galėtų dalyvauti savanoriškai.

Nusprendusiems nebekaupti

Remiantis siūlymais, žmonės, nusprendę nebekaupti, galėtų pateikti prašymą nutraukti pensijų kaupimo sutartį. Pensijų sąskaitoje sukauptas lėšas jie galėtų arba pervesti į „Sodros“ biudžetą, arba palikti pensijų fonde tolimesniam investavimui iki pensinio amžiaus.

Asmeniui pareiškus norą grįžti į „Sodrą“, sąskaitoje esantys pensijų fondo vienetai būtų konvertuojami į pinigines lėšas, kurios pervedamos į „Sodrą“ atkuriant visas teises tarsi žmogus nebūtų dalyvavęs kaupime. Kalbama apie visą sukauptą pinigų sumą jos neskaidant.

Jeigu fonde esanti suma viršija buvusias „Sodros“ įmokas į privatų kaupimą, tuomet perviršis laikomas papildomomis įmokomis individualiajai pensijos daliai (didesnės įmokos – didesnės išmokos).

Jei fonde esanti suma yra mažesnė nei buvusios „Sodros“ įmokos į privatų kaupimą, trūkumas eliminuojamas ir asmeniui atkuriamos visos teisės į „Sodros“ pensiją.

Anuitetas

Kartu su pensijų kaupimo pertvarka nustatoma ir maksimali bei minimali anuiteto įsigijimo ribos. Šiuo metu pasiūlyta, kad maksimali riba siektų 50.000 Eur, o minimali – 10.000 Eur, bet šie dydžiai būtų indeksuojami kas 5 metus.

Pensijų kaupimo ir mokesčių pertvarkos gairės yra pasiūlymai, kurie bus svarstomi Vyriausybėje ir Seime.

Šaltinis: „Sodra“, VŽ