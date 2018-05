Chroniškos ligos pasekmės

Ko gero, nūnai reta valdžia galėtų pasigirti neprikišusi nagų prie pensijų kaupimo sistemos – kas keletą metų eiliniai „reformuotojai“ mėgina viską apversti aukštyn kojomis.

Priešokiais mėginant pertvarkyti pensijų sistemą ir neturint kompleksinio požiūrio į visą sistemą, eksperimentai žada tik vieną rezultatą: gyventojai pasijus apgauti ir praras pasitikėjimą pensijų sistema. Privačių pensijų kaupimo fondų dalyviai jau svarsto teisybės ieškoti teismuose.

Pensijų reforma Lietuvoje jau įgauna chroniškos ligos pobūdį – paūmėjimų požymiai reguliariai kartojasi. Mūsų šalies gyventojai jau 14 metų turi galimybę dalį valstybinio socialinio draudimo įmokų kaupti pasirinktose pensijų kaupimo bendrovėse. Įstatymo sumanytojai aiškino, kad tokia naujovė suteiks daugiau galimybių darbingo amžiaus žmonėms pasirūpinti geresne apsauga senatvėje, gauti didesnę pensiją ir kt. Pradinis įmokos dydis buvo 2,5%, o pridedant kasmet po procentą, 2007 m. jis turėjo pasiekti 5,5%.

Tačiau smogė ekonomikos krizė, tad nuo 2009-ųjų Seimas kelis kartus keitė Pensijų sistemos reformos įstatymą ir vis mažino kaupiamųjų įmokų dydžius. Galiausiai teliko 1,5%. Neapsikentę kai kurie pensijų fondų dalyviai tarifų sumažinimą apskundė Konstituciniam Teismui (KT). Šis išaiškino, kad asmenys pagal įstatymą įgijo tam tikrų teisių, kad priimant sprendimą laikinai sumažinti lėšų dalį buvo privalu laikytis Konstitucijos normų, tarp jų ir teisingumo, protingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo ir kt. Taip pat minima, kad neišvengiami praradimai asmenims turi būti tinkamai kompensuojami.

Nuo KT nutarimo praėjo 6 metai – iki šio momento taip ir neatkurtas įmokų į pensijų fondus ikikrizinis dydis, kurį valstybė buvo įsipareigojusi neterminuotai pervesti į pensijų kaupimo sistemos dalyvių sąskaitas pensijų fonduose, taip pat nėra kompensuoti šių asmenų praradimai, atsiradę dėl krizės metu sumažintų įmokų į tuos fondus.

Negana to, per tuos šešerius metus būta ne vieno mėginimo prikirpti pensijų fondus, o drąsesni „patarėjai“ net svaičiojo kone apie sukauptų lėšų nacionalizavimą ir visišką kaupiančiųjų grąžinimą į „Sodros“ glėbį. Galiausiai sugalvota nauja formulė, kai į fondus truputį įdeda „Sodra“, truputį – pats dalyvis ir truputį – valstybė. Neilgai buvo leista gyvuoti ir šiam modeliui: dabartiniai valdantieji reformatoriai susigalvojo naujų taisyklių. Formulė vėl keičiama: nuo 2020 m. žadėto „Sodros“ tarifo kilstelėjimo iki 3,5% nebus, gyventojai turės įmokėti jau po 4%. Kitaip tariant, pasaka be galo ir be supratimo. Regis, būtent be pačių „reformatorių“ supratimo. O juk į visas pensijų sistemos skaičiuokles buvo įtraukta, kad valstybė nuo 2020 m. didina „Sodros“ įmokų dalį iki 3,5%. Tokiu būdu gyventojai teisėtai viliasi, kad „Sodros“ įmokos dalis didės.

Negana to, kad skubos darbą patys žinote, kas gaudo, panašu, kad reformos autoriai arba nesikonsultavo su teisininkais (o kiekvienoje ministerijoje jų esama ne vieno), arba jų patarimus ignoravo. Tiesa, dar galimas trečias variantas – teisininkų kompetencijos klausimas.

Bet kokiu atveju yra grėsmių, kad Vyriausybės siūlymai mažintų įsipareigojimus pensijų dalyvių atžvilgiu, – manytina, kad tai prieštarautų minėtam KT nutarimui, t. y. nebūtų iki galo įvykdytas per krizę sumažintų įmokų kompensavimas.

VŽ nuomone, Vyriausybė, paskubomis rengdama tokios svarbos reformas ir kėsindamasi pažeisti teisėtus žmonių lūkesčius, ne tik rizikuoja prarasti pasitikėjimą pensijų sistema (o gal ir ne tik ja), bet gali sulaukti ir teisminių ieškinių. Iš kokių pinigų ji mokėtų teismus laimėjusiems piliečiams? Ir kiek kartų bus dar lipama ant to paties grėblio?