Valstybės kontrolė: Vyriausybė nekemša pagalvės būsimoms krizėms atremti

Vyriausybė ekonominio pakilimo metu taip ir neperorientavo finansų politikos, kad būtų kaupiamas rezervas, kurio lėšomis būtų finansuojamos biudžeto skylės ekonominio nuosmukio metu.

Tokias išvadas pateikia Valstybės kontrolė (VK), pirmą kartą atlikusi Lietuvos stabilumo 2018 m. programos vertinimą.

„Lietuvos fiskalinė politika nekeičia vyraujančios prociklinės krypties, o tai reiškia, kad gerais laikais nebuvo ir nėra formuojama fiskalinė erdvė tam, kad nuosmukio metu būtų galima vykdyti anticiklinį skatinimą, o ne prociklinį konsolidavimą“, – nurodoma VK komentare.

Šios institucijos vertinimu, tokį signalą siunčia tai, kad 2018 m. mažėja (struktūrinis pirminis) valdžios sektoriaus perviršis.

Be to, VK mano, kad 2018 m. biudžeto pajamos suplanuotos per optimistiškai, todėl įstaigos ekspertai sumažino 2018 m. numatomą valdžios sektoriaus perviršio prognozę iki 0,2% BVP. Palyginti 2018 m. biudžetas suplanuotas su 0,6% BVP perviršiu (kai VK pernai spalį prognozavo 0,5% BVP).

VK ekspertų teigimu, norint surinkti planuojamas perteklines pajamas į biudžetą reikėtų, kad šalies BVP 2018 m. augtų panašiai, kaip ir pernai (3,8%), kai šiemet laukiama kuklesnio 3,2% ūkio augimo.

Reikėtų bent 700-800 mln. Eur

Kęstutis Glaveckas, Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, skaičiuoja, kad norint atremti kitą krizę Lietuvai reikėtų sukaupti bent 2–3% BVP arba 700–800 mln. Eur.

Finansų ministerijos duomenimis, Rezerviniame (stabilizavimo) fonde balandį tebuvo 163 mln. Eur, o metų gale jame turėtų būti sukaupta 283 mln. Eur arba 0,5% BVP perteklius. Palyginimui – Estija 2018 m. planuoja sukaupti net 7,7% BVP dydžio rezervą.

Dėl drausmės perspėjo ir EK

Europos Komisija (EK) šią savaitę paskelbtoje prognozėje, nurodo, kad Lietuvos valdžios sektoriaus perviršis mažės, nors ir išliks perteklinis. EK perspėja, kad siekiant, jog viešieji finansai būtų subalansuoti, didinant viešąsias išlaidas „būtina ir toliau laikytis disciplinos“. Europos Komisijos prognozėmis, valdžios sektoriaus balansas 2018 m., kaip ir pernai, sudarys 0,5%, 2019 m. – 0,3% BVP.

Vilius Šapoka, finansų ministras, sako, kad antrus metus iš eilės pasiekiamas valdžios sektoriaus perteklius, rodo, kad Lietuva atsakingai valdo viešuosius finansus, taip pat laikosi visoms euro zonos šalims taikomų ir Lietuvos įstatymais nustatytų fiskalinės drausmės taisyklių. Jo teigimu, EK prognozė sutampa su ministerijos kovą pateiktu ekonominės raidos scenarijumi, kuris numato, kad tvarus ekonomikos augimas tęsis ir kitais metais.

Valstybės kontrolė vertinime nurodo, kad 2018 m. perviršio prognozė sumažinta atsižvelgiant į 2017 m. pagrindinių mokesčių ir socialinio draudimo įmokų planų neįvykdymą ir 2018 m. I ketvirčio biudžeto surinkimo rezultatus. Projektuojant 2018 m. valdžios sektoriaus pajamas, atskaitos tašku buvo laikomas atitinkamų mokesčių ir įmokų 2017 m. numatomas planas, tačiau penkių iš septynių analizuojamų mokesčių ir įmokų numatomi planai buvo neįvykdyti.

„Todėl vertinant 2018 m. mokesčių ir socialinių įmokų planų įvykdymo tikėtinumą, negalima ignoruoti 2017 m. numatyto rezultato neįvykdymo“, - teigiama VK vertinimo ataskaitoje.

[infogram id="lietuvos_biudzeto_balansas" prefix="nhg" format="interactive" title="Ekonomika: Lietuvos biudžeto balansas"]