Kortos atskleistos, metas ėjimui

Vyriausybė, vakar pristačiusi struktūrinių reformų metmenis, tikina, kad tai – tik starto pozicija, o ne postulatas. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad siekiant politinio palaikymo Seime, bus diskutuojama su visomis frakcijomis ir ieškoma bendro sprendimo.

Pertvarkos numatomos mokesčių, pensijų kaupimo, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir kitose srityse. Vyriausybė siūlo įvesti ir pamažu mažinti „Sodros“ įmokų „lubas“, taip pat – pajamų mokesčių progresyvumą, apmokestinti nepagrindinį gyvenamąjį būstą, konsoliduoti darbuotojo ir darbdavio mokesčius, modifikuoti pensijų kaupimo sistemą. Reformatoriai tikina, kad nemažai permainų palies mokesčių sritį, – tai esą bus palankiausias per 3 m. darbo pajamų apmokestinimas Baltijos šalyse. Vilius Šapoka, finansų ministras, skaičiuoja, kad didžiausią naudą pajus tie, kurie uždirba vidutinį atlyginimą (VDU). Pasak jo, visa nauda iš mokesčių reformos atiteks dirbantiesiems.

Verslo atstovai gana palankiai vertina reformos kryptį mokesčių srityje – juolab kad apie kai kurias priemones kalbėta metų metais. Tarp jų – apie „Sodros“ įmokų viršutinę ribą. Vyriausybė siūlo socialinių draudimo įmokų „lubas“ per 3 m. nuo 120 VDU per metus sumažinti iki 60 VDU. Rūta Skyrienė, „Investuotojų forumo“ (IF) vykdomoji direktorė, sako, kad reformų pakete yra daug organizacijos teiktų pasiūlymų. „Sunku spręsti viską iki galo, nes smulkmenų dar nežinome, bet kiek išgirdome, tai yra pozityvu, nes aišku, kad darbo jėgos kaštai mažės. Darbo apmokestinimas mažės ir tikrai turėtų augti investicijų į aukštą pridėtinę vertę turinčias šakas“, – VŽ sakė ji.

Reformos autoriai aiškina, kad socialinio draudimo įmokų „lubos“ padės išlaikyti esamus kvalifikuotus darbuotojus, padidinti jiems atlyginimus, papildomai pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą. Tačiau analitikai kol kas didelio optimizmo demonstruoti nelinkę. „Puiku, kad pagaliau pasiryžta ilgai lauktiems pokyčiams – „Sodros“ įmokų „lubų“ įvedimui ir „Sodros“ įmokų sujungimui. Deja, valdžia nepraleido progos šiuos pasiūlymus sugadinti. Jei didesnis – 21% dydžio GPM – bus taikomas pajamoms, nesusijusioms su darbo santykiais, mokestinė našta didelei daliai mokesčių mokėtojų padidės. Nekoks signalas bus pasiųstas ir užsienio investuotojams: anksčiau galėjome teisintis, kad apmokestiname reinvestuojamą pelną, tačiau mūsų GPM tarifas – mažesnis, o dabar nė tuo pasigirti negalėsime“, – VŽ aiškina Ieva Valeškaitė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitikė. Pasak jos, socialinio draudimo įmokų „lubų“ idėją diskredituoja didesnio – 25% dydžio – GPM tarifo įvedimas. „Viena ranka valdžia siūlo didesnį teisingumą daugiau uždirbantiesiems, kita ranka jų pastangas baudžia“, – stebisi analitikė.

Pinigus, reikalingus reformai įgyvendinti (apie 600 mln. Eur), Vyriausybė žada paimti iš šešėlio, taip pat prisidurti iš ES fondų. Žinant, kaip iki šiol jokiai valdžiai nesisekė „ištraukti pinigų iš šešėlio“, viltis Vyriausybė, matyt, sieja tik su europiniais pinigais. Būtų įdomu dar žinoti, iš kokių konkrečių šaltinių tie pinigai tekės. Nes nieko negirdėti, kad pinigai bus uždirbami.

Už reformuojamas sritis atsakingi ministrai žada netrukus smulkiau supažindinti visuomenę su planuojamomis permainomis – sveikatos apsaugos, mokesčių, švietimo, investicijų, pensijų, šešėlinės ekonomikos suvaldymo srityse. VŽ nuomone, numatytose reformose yra ir pažangių, ir silpnesnių vietų. Aišku, kad galutiniai taškai bus sudėti Seime – tuomet matysime, kokį palaikymą parlamente turi (ir ar turi) Vyriausybė. Reformų likimas ir jų „kelias į gyvenimą“ priklausys nuo pačių valdančiųjų politinės valios ir pasiryžimo tikroms permainoms.