Daugiau neaiškumų – daugiau chaoso

Pelno nesiekiančios įmonės, kurios naudojasi viešosios įstaigos (VšĮ) statusu, skundžiasi, kad dėl nuolat besikeičiančios tvarkos ir naujų Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paaiškinimų atsidūrė pelno mokesčio lengvatų nežinioje. Dėl galiojančio įstatymo spragų mokesčių prievaizdai gali keisti taisykles, kita vertus, tos spragos neretai virsta neskaidriomis finansinėmis landomis nesąžiningiems VšĮ dalininkams.

Viešosios įstaigos dauginasi Lietuvoje it sniego gniūžtė, paleista nuo aukšto kalno. Tokią veiklos formą renkasi personalo paieškos specialistai, finansinių sprendimų priėmėjai, įvairių sričių konsultantai, renginių organizatoriai ir kt. Ir toli gražu ne visos jų įsteigtos VšĮ užsiima visuomenei naudinga veikla, t.y., tenkina viešąjį interesą. Juolab kad pati viešojo intereso sąvoka yra labai plati ir tampoma ji į visas interesų puses. Net ir teisėje netyla diskusijos, kas gi laikoma viešuoju interesu.

VMI duomenimis, VšĮ yra priskiriamos pelno nesiekiančioms organizacijoms – turinčios pelną VšĮ negali tarp savininkų išsidalinti uždirbto pelno. Tačiau joms sukurta įvairių lengvatų – VšĮ, asociacijoms ir kitoms pelno nesiekiančioms įmonėms pelno mokesčio lengvatos nuolat buvo plečiamos. 2008 m. Pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) atsirado nuostata, kad tokios bendrovės apskaičiuodamos pelną prie apmokestinamųjų pajamų gali nepriskirti iš viešąjį interesą tenkinančios veiklos gautų pajamų. Nuo 2010 m. lengvata buvo dar labiau išplėsta – dabar apskaičiuojant pelną galima nepriskirti ir pajamų iš komercinės veiklos, jeigu jos vėliau bus skirtos viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti.

VMI apsižiūrėjo, kad lengvatų per daug, kad įmonės niekada nemoka pelno mokesčio, o kaupia lėšas mistiniams projektas, kurių galbūt niekada ir nebus. Tad VMI pradėjo pati kurti savo tvarką – nustatė, kad jeigu per 5 m. pelnas nepanaudotas viešajam interesui, reikia apmokestinti jį pelno mokesčiu, nors tokios nuostatos PMĮ nė su žiburiu nerasi. Tokių naujovių per pastaruosius metus atsirado daugiau, tačiau tai, kad VMI ima griežčiau kontroliuoti pelno nesiekiančių įstaigų pajamas iš komercinės ūkinės veiklos, tikrina, ar nuo jų tinkamai apskaičiuotas pelno mokestis yra sveikintinas reiškinys. Juolab kad net ir uždirbus pelną iš ūkinės komercinės veiklos pelno nesiekiantys viešieji juridiniai asmenys gali nemokėti pelno mokesčio, jei tą pelną tiesiogiai skiria viešajam interesui finansuoti. Tačiau tai privalo įrodyti – turėti atitinkamus dokumentus.

Kadaise sukurta galimybė steigti VšĮ buvo aiškinama tuo, kad tokie juridiniai vienetai teiks paslaugas, atliks funkcijas, kurių negali valstybė. Tačiau metams bėgant VšĮ visuomenės akyse tapo viena iš labiausiai susikompromitavusių veiklos formų, devalvavusių viešojo intereso tenkinimą – vietoj jo tenkinusios tik savo privačius interesus. Ilgainiui tokių įstaigų veikla ne kartą buvo lydima įvairių įtarinėjimų, ne viena iš jų gavo „pinigų plovyklos“ vardą ir pan. Tačiau, aišku, toli gražu ne visos jos užsiima manipuliacijomis. Nors vis tiek sunku atsikratyti abejonių, ar valstybė turi remti, pvz., renginių organizavimo įstaigas? Jei skaidrinam visą rinką, skaidrūs turi būti ir visi jos dalyviai. Nes po viešojo intereso priedanga veikiančios kai kurios įstaigos naudojasi privilegijomis, iškreipdamos konkurenciją rinkoje, o tai sukuria nelygias sąlygas verslui. Ir brangiai kainuoja valstybei – šalies biudžetas galėtų pasipildyti finansais, kurie nusėda nesąžiningos ir neskaidrios veiklos nevengiančių VšĮ kišenėse.

VŽ nuomone, jei reikia griežtinti pelno nesiekiančių juridinių vienetų veiklą, tvarką reikia daryti iš pagrindų – ir ne pavieniais VMI priešokiais, o patobulintu įstatymu. .