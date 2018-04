Atskaitymai sportui nuo akcizų padidės tris kartus

Per ateinančius kelerius metus kūno kultūrai ir sportui finansuoti skirti atskaitymai nuo alkoholio ir tabako akcizų padidės tris kartus – nuo dabartinio 1% iki 3% per metus.

Tai numatoma naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto įstatymo projekte, kuriam trečiadienį pritarė Vyriausybė.

Šiuo teisės aktu įgyvendinama gana esminė visos sporto sistemos valdymo ir finansavimo reforma. Pirmiausia, jame nustatoma, kad už kūno kultūrą ir sportą nuo šiol bus atsakinga nebe Vidaus reikalų ministerija, bet Švietimo ir mokslo ministerija. Ji ir parengė naujojo įstatymo projektą, kuriam ministrai be didesnių pastabų pritarė.

Projekte numatyta atsisakyti iki šiol veikusios kūno kultūros ir sporto rėmimo tik per atskirą specializuotą fondą. Numatoma, kad tikslingai bus finansuojamos dvi atskiros didelės sritys – fizinio aktyvumo projektai bei didelio meistriškumo sportas.

Finansavimas vyks keliais skirtingais kanalais – per valstybės biudžeto kofinansavimą, savivaldybių biudžetų dotacijas, taip pat iš svaigalų ir rūkalų surinktų akcizų bei iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.

Numatyta nustatyti, kad per ateinančius kelerius metus iš alkoholio bei tabako surinktų akcizų fizinio aktyvumo projektams bus skirta nebe 1%, kaip yra šiuo metu, bet 3%. Tomas Daukantas, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris, VŽ paaiškino, kad, jeigu siūlomas projektas bus priimtas Seime, jau kitąmet kūno kultūrai ir sportui bus skirta 2% nuo alkoholio ir tabako akcizų. 2020 ir 2021-aisiais šis rodiklis bus dar didinamas, kol galų gale pasieks 3%.

Pernai iš svaigiųjų gėrimų ir iš apdoroto tabako buvo gauta apie 600 mln. Eur akcizų. Tad šiemet kūno kultūrai ir sportui iš jų bus skirti 6 mln. Eur. Jeigu akcizų surinkimai neblogės, kitąmet sportui atiteks jau bent 12 mln. Eur, o dar po kelerių metų – apie 20 mln. Eur.

Be to, kaip ir iki šiol, taip ir ateityje kūno kultūrai ir sportui planuojama skirti 10% loterijų ir azartinių lošimo mokesčio. Per metus tokio mokesčio surenkama apie 16 mln. Eur, tad sportui atitenka ir ateityje atiteks apie 1,6 mln. Eur.

Pasak Vyriausybės pranešimo spaudai, naujame įstatymo projekte taip pat „siūloma padidinti fizinio aktyvumo užsiėmimų skaičių patiems mažiausiesiems – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams sudaryti galimybes užsiimti fiziškai aktyvia veikla ne po valandą, kaip dabar, bet po 2 val. per dieną“.

Naujojo Kūno kultūros ir sporto įstatymo projektas perduotas svarstyti ir priimti Seimui. Jeigu parlamentarai jam neprieštaraus, naujasis įstatymas įsigalios nuo kitų metų.