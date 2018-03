Siūlo mokėti darbo užmokestį keturis kartus per mėnesį

Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ tikisi, kad mokant atlyginimą keturis kartus per mėnesį, pagerės žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų padėtis.

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis (frakcija „Tvarka ir teisingumas“) su dar keliais šios frakcijos nariais siūlo Darbo kodekse įrašyti, kad darbuotojui paprašius darbo užmokestis būtų mokamas ir keturis kartus per mėnesį. Projekto aiškinamajame rašte pažymima, kad Lietuvoje skurdo ir socialinės atskirties lygis yra vienas aukščiausių Europos Sąjungoje.

Asmenų, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, skaičius nuo 2015 m. padidėjo 14.000 ir 2016 m. pasiekė 871.000. Šis Lietuvos rodiklis yra vienas didžiausių ES (30,1% 2016 m., palyginti su 23,4% ES vidurkiu).

Anot projekto autorių, tokia praktika yra labai populiari anglosaksų šalyse. Šią nuostatą siūloma įteisinti nuo 2019 m. sausio 1 d.

Toks dirbančiojo teisių praplėtimas esą duotų teigiamų rezultatų ne tik socialinėje plotmėje, bet ir galimai pagyvintų vartojimą.

Šiuo metu Darbo kodekso 146 straipsnis numato, kad darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo – kartą per mėnesį. Dažniau nei du kartus per mėnesį darbo užmokestį darbuotojas gali gauti tik tuo atveju, jei tokią valią pareiškia ir darbdavys.

Eladijus Kirijanovas, apskaitos ir konsultacijų UAB „M-Finance“, vadovas, pažymi, kad dėl tokios naujovės bendrovėms reikės papildomų apyvartinių lėšų, taip pat kainuos ir atlyginimų mokėjimo administravimas.

„Jeigu tokiu būdu norime sumažinti skurdą, tai galbūt reikėtų atlyginimą mokėti kiekvieną dieną“, – ironizuoja p. Kirijanovas.