Dėl paramos vaikams – skirtingi požiūriai

Keli Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai siūlo keturis ir daugiau vaikų auginančius tėvus atleisti nuo pajamų mokesčio. Seimo narė Ingrida Šimonytė kritikuoja tokį pasiūlymą.

Jonas Jarutis, LVŽS frakcijos Seime seniūno pavaduotojas, ir šios frakcijos narys Robertas Šarknickas, siūlo nustatyti, kad su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos vienam iš tėvų, jei tėvai augina keturis ir daugiau vaikų iki 18 metų, būtų atleistos nuo gyventojų pajamų mokesčio. Jei su vienu tėvu (įtėviu) gyvena keturi ir daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių) iki 18 metų, visos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos pripažįstamos tam tėvui. Siūloma, kad šis pakeitimas įsigaliotų 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ingrida Šimonytė, Seimo Audito komiteto pirmininkė, savo feisbuko paskyroje sukritikavo tokius pasiūlymus. Ji atkreipia dėmesį, kad valstiečiai ką tik panaikino vaikams taikomą papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį, o tai keturis vaikus auginančiai šeimai garantavo 800 Eur neapmokestinamųjų pajamų per mėnesį. Ši lengvata buvo pakeista vaiko pinigais, tačiau parama vaikams dėl to iš esmės nepadidėjo. Anot jos, toks siūlymas neatsižvelgia į tėvų gaunamas pajamas, todėl būtų socialiai neteisingas. Be to, iš tokio pasiūlymo neturėtų naudos mažiau kaip keturis vaikus auginančios šeimos.

„Natūralu, kad daugiau vaikų auginančiai šeimai turėtų būti taikomos mokesčių preferencijos, bet per didesnį papildomą neapmokestinamą pajamų dydį, kurį patys valstiečiai ką tik panaikino. Dabar kurpiama nauja lengvata, kuri jau atleis nuo pajamų mokesčio visas pajamas, kokios didelės jos bebūtų. Taip dar kartą didesnę naudą gaus uždirbantys daugiau“, – teigia p. Šimonytė. Atsižvelgiant į valstiečių retoriką, tokį pasiūlymą esą galima būtų vadinti ir ideologiniu nesusipratimu.

Ponas Jarutis atkreipia dėmesį, kad vaikų nuolat mažėja, todėl valstybė privalo imtis iniciatyvos ir finansiškai bei kitaip skatinti socialiai atsakingas, dirbančias šeimas apsispręsti turėti daugiau negu vieną ar du vaikus. Anot jo, valstybės parama vaikams turi būti plečiama.

Jis akcentuoja, kad PNPD sistema turėjo trūkumų – visos paramos negaudavo mažai pajamų turinčios šeimos, be to, daliai asmenų PNPD buvo nepritaikomas dėl to, kad jie nedeklaruodavo pajamų

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis skaičiuoja, kad PNPD lengvata valstybei kainavo 75 mln. Eur. Jeigu dabar vaiko pinigus išdalinam visiems po 30 Eur, reikalingi 200 mln. Eur.