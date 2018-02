Individualia veikla užsiimantiems gyventojams – nauja prievolė

Nuo 2018 m. sausio 1 d. atsirado nauja prievolė – individualia veikla užsiimantis gyventojas išmokėdamas nuompinigius privalo išskaičiuoti iš jų pajamų mokestį.

VMI primena, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka įregistravo individualią veiklą arba vykdo veiklą įsigijęs verslo liudijimą ir iš kito gyventojo nuomojasi nekilnojamąjį turtą (pvz. butą, komercines patalpas, žemę ir pan.) savo individualiai veiklai vykdyti, nuo 2018 m. sausio 1 d. išmokėdamas nuomotojui nekilnojamojo turto nuomos pajamas privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15% pajamų mokestį. Vėliau jis privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį. Tai reikia padaryti pateikus mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM313 iki kito mėnesio 15 d.

Šias sumas reikės deklaruoti ir metinėje deklaracijoje, GPM312 formoje. Pastarąją reikia pateikti metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d.

Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas nuomojasi iš kito gyventojo nekilnojamąjį turtą individualiai veiklai vykdyti ir nuompinigius moka kas mėnesį, tai išmokėdamas išmokas iki mėnesio 15 d., jis privalo iki to paties mėnesio 15 dienos sumokėti pajamų mokestį. Jeigu išmokas už turto nuomą gyventojas išmoka nuo 15 iki to mėnesio paskutinės dienos, pajamų mokestį privalo sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos. Tais atvejais, kai nuomos pajamos išmokamos vieną kartą per metus ar kas ketvirtį, išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta iki 15 dienos arba iki to mėnesio paskutinės dienos.