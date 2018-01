Vaiko pinigai atiteks tam iš tėvų, kuris užsiregistruos pirmasis

Pakeitus finansinės paramos auginantiems vaikus tvarką, paramos lėšos gali kitaip pasiskirstyti tarp sutuoktinių.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų (iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą), skiriama 30 Eur išmoka per mėnesį. Iki šiol šią paramą vaiką auginantys asmenys gaudavo kaip pajamų mokesčių lengvatą – pritaikius papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (PNPD). Tokia lengvata galėjo būti taikoma abiem tėvams per pusę – tuomet kiekvieno iš jų pajamos per mėnesį padidėdavo po 15 Eur. Tėvams sutarus visą šią lengvatą galėjo prisitaikyti vienas iš tėvų. Tokiu atveju jo pajamos per mėnesį padidėdavo 30 Eur. Nuo 2018 m. panaikinus PNPD, vieno ar abiejų tėvų darbo užmokestis sumažės.

Prašymą dėl vaiko pinigų galima pateikti per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt, tačiau prie šios sistemos galės prisijungti tik vienas iš tėvų – tas, kuris prisijungs pirmasis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažymi, kad pagal Išmokų vaikams įstatymą ši išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų, ji nedalinama perpus.

Ši išmoka gali būti pervedama į vaiko tėvo, motinos ar vaiko vardu atidarytą banko sąskaitą, taip pat gali būti mokama bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje ar savivaldybės (seniūnijos) kasoje.

Anot ministerijos, kai kyla ginčas tarp tėvų dėl to, kam bus mokama išmoka, savivaldybės administracija turi teisę priimti sprendimą teikti išmoką vienu iš būdų:

piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrintiems motinai ar tėvui;

piniginėmis lėšomis vyresniam kaip 16 metų vaikui;

maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitais vaikams būtinais daiktais

socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto parduotuvėse;

maitinimo talonais;

socialinėmis paslaugomis, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu;

apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose;

apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose;

apmokant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų išlaidas;

kitais savivaldybės tarybos nustatytais būdais.

Savivaldybės ragina neskubėti teikti prašymų dėl vaiko pinigų nuo 2018 m. sausio 1 d., nes visi vaiko pinigai bus sumokėti prašymą pateikus ir vėliau. Išmokos bus mokamos ir už praėjusį laikotarpį – t.y. jeigu dėl išmokos tėvai kreipsis vėliau, pavyzdžiui, liepos mėnesį, vaiko pinigai bus sumokėti už visą laikotarpį, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių ir ne anksčiau nei nuo 2018 m. sausio 1 d.