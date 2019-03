Šiluma šalyje per metus brango 6%

Vidutinė centralizuotos šilumos kaina šalyje per metus – kovą palyginti su 2018 metų kovu – išaugo 6%, skelbia Kainų komisija.

Per mėnesį – kovą, palyginti su vasariu, vidutinė šilumos kaina mažėjo 0,36%, iki 5,48 cento už kilovatvalandę (be PVM).

Tarp penkių didžiųjų miestų kovą už šilumą mažiausiai mokės Šiaulių, daugiausiai – Panevėžio gyventojai.

Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) vartotojams šilumos kaina per mėnesį didėjo 2,9% (per metus – 12,9%), „Šiaulių energijos“ vartotojams šiluma brango 1,2% (per metus – 9,5%).

„Panevėžio energijos“ vartotojams kaina mažėjo 0,2% (didėjo 6,6% proc.), „Klaipėdos energijos“ – didėjo 0,4% (6%). „Kauno energijos“ – mažėjo 8,7% (6%).

Kovo mėnesį mažiausia šilumos kaina yra Utenoje, o didžiausia – Biržų rajone, atitinkamai 4,72 ir 9,89 cento už kWh (su PVM).

