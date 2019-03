„Lietuvos energijos tiekimas“ pardavė dujų Rygos šilumos tiekėjui

„Lietuvos energijos“ įmonių grupei priklausantis dujų ir elektros tiekėjas UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) pasirašė dujų tiekimo sutartį su Rygos šilumos tiekėja „Rigas siltums“.

LET latvių organizuotame viešajame pirkime pasiūlė geriausią dujų kainą ir laimėjo konkursą, pagal kurį visą kovo mėnesį dujas tieks Rygos šilumos tiekėjai.

„Padidėję gamtinių dujų transportavimo per Lietuvos-Latvijos sieną mokesčiai riboja mūsų pasiūlymų konkurencingumą. Vis dėlto šis konkursas parodė, kad turėdami diversifikuotus tiekimo šaltinius ir efektyviai valdomą portfelį, galime sėkmingai konkuruoti net ir su šių sąnaudų neturinčiomis vietinėmis Latvijos bendrovėmis“, – teigia Mantas Mikalajūnas, LET generalinis direktorius.

LET yra vienintelė bendrovė regione, užsitikrinusi dujų tiekimą iš trijų skirtingų šaltinių. Įmonė turi ilgalaikio SkGD tiekimo sutartį su Norvegijos „Equinor“, taip pat dujas perka trumpalaikių SkGD sandorių rinkoje, be to, įsigyja vamzdynais tiekiamas dujas ir naudojasi Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla.