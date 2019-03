Ž. Vaičiūnas: siūlymas dėl Astravo AE techniškai įgyvendinamas

Siūlydama Baltarusijai Astravo atominę elektrinę (AE) paversti dujomis kūrenama termofikacijos jėgaine, Lietuva ne tik užsitikrintų didesnį saugumą, bet ir prisidėtų prie dvišalių santykių gerinimo, teigia energetikos ministras.

Žygimantas Vaičiūnas sako, kad energetikos ekspertų ir visuomenės sukritikuota premjero Sauliaus Skvernelio paskelbta idėja iš tiesų paremta precedentu, kai Baltarusija praėjusiame amžiuje sustabdė atominės jėgainės šalia Minsko statybas ir perstatė ją dujinę elektrinę.

Ministro teigimu, Espo konvencijos šalims vasarį pripažinus Minską netinkamai pasirinkus jėgainės aikštelę, ji galėtų būti pertvarkyta, kol dar nepradėjo veikti. Lietuva, anot jo, turi stengtis išnaudoti Espo sprendimą savo naudai.

„Teisinių instrumentų priversti Baltarusiją nepaleisti elektrinės praktiškai nėra. Jeigu elektrinė būtų paleista, tokiu atveju šitas pažeidimas lydėtų Baltarusiją per visą branduolinės elektrinės egzistavimo ciklą. Tai reiškia, kad Lietuvos ir Baltarusijos santykius ši elektrinė temdys mažiausiai 60 metų. Tai yra jau politinis siūlymas, galimybė Baltarusijai „griebtis šiaudo“ jau paskutiniu momentu, ir gerai pagalvoti, ar teisinga kryptimi einama, ar verta įsipareigoti dar didesnei priklausomybei nuo Rusijos“, – BNS sakė p. Vaičiūnas, nei praėjusią savaitę, nei pirmadienį nekomentavęs p. Skvernelio pareiškimų.

Ministras patikino, kad Lietuva neatsisako savo ankstesnės pozicijos dėl Astravo AE. Jis pripažino, kad svarstant siūlymą, dalyvavo ir Energetikos ministerijos ekspertai.

„Kalbant apie konkrečius techninius sprendimus, pati Baltarusija turėjo tokių atvejų, kaip tik dar 1983 metais 25 kilometrai nuo Minsko ribos buvo statoma Minsko atominė elektrinė. Tada, po Černobylio (avarijos – BNS) dėl artimumo Minskui buvo persigalvota ir atominė elektrinė buvo konvertuojama į gamtinėmis dujomis kūrenamą termofikacinę elektrinę. Pačios Baltarusijos atvejis parodo, kad tai nėra techniškai neįmanomas dalykas“, – kalbėjo p. Vaičiūnas.

Anot jo, Minsko AE statyba vyko apie 4-5 metus, todėl jos ir Astravo AE padėtis yra kiek skirtinga: „Bet pats principas, kad tiek patys ekspertai pripažįsta, tiek pačios Baltarusijos atvejis parodo, kad tai nėra techniškai neįmanomas dalykas“.

Pasak p.Vaičiūno, Lietuvai visada didžiausią nerimą kėlė būtent Astravo AE vietos parinkimas šalia Lietuvos sostinės Vilniaus, todėl teikdama šį pasiūlymą, Lietuva sprendžia esminę problemą – netinkamą aikštelės parinkimą.

„Šis pasiūlymas galėtų būti teikiamas kaip būdas pačiai Baltarusijai ištaisyti šią klaidą. Jeigu elektrinė yra dujinė, aikštelės parinkimo klausimai nėra aktualūs“, – pridūrė ministras.

Branduolinės energetikos specialistas, buvęs Lietuvos energetikos instituto vadovas Jurgis Vilemas pareiškė, kad premjero komandos pasiūlymas yra absurdiškas – jis mano, kad dabar stabdyti Astravo atominę elektrinę jau per vėlu, be to, jis laiko šią elektrinę saugia, skelbia portalas „15min.lt“.

„Padaryt dujų turbiną? Taip būti negali. Tai yra absoliučiai nerealu. Jokia įranga, kuri dabar yra atominėje elektrinėje, tam tikslui netinka. Turbinos visiškai ne tos, nepritaikomos, jau nepaisant to, kad ten viskas sumontuota, pastatai pastatyti“, – portalui sakė p. Vilemas.

Tuo metu buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas LRT sakė, jog premjero Sauliaus Skvernelio siūlymas dėl Astravo AE nėra realistiškas ir sukelia nuostabą. Anot jo, tai būtų panašu į pasiūlymą garlaivį paversti povandeniniu laivu.

Ponas Vaičiūnas BNS teigė, kad artimiausiu metu Minskui Lietuvos siūlymas bus pateiktas oficialiai.

„Tai yra premjero diskrecija, nes tai politiškai svarbus klausimas, ir tai turi būti pateikiama aukščiausiu įmanomu lygiu. Energetikos ministerija patikrino tą faktą, kad taip, pati Baltarusija tokią konversiją yra atlikusi ir anksčiau. Manau, kad turėtume mažiau ginčytis tarpusavyje dėl šio sprendimo, bet pateikti pasiūlymą Baltarusijai ir sulaukti, kaip bus vertinama“, – argumentavo p. Vaičiūnas.

Pasak jo, toks siūlymas nebuvo derintas su Užsienio reikalų ministerija. Pastaroji jo nekomentuoja, BNS antradienį patvirtino ministro atstovė Rasa Jakilaitienė. Ministras Linas Linkevičius anksčiau sakė nežinantis apie premjero planą dėl Astravo.

Neseniai premjeras susitikime su rinkėjais pareiškė turintis „planą chuliganą“ ir pasiūlysiantis baltarusiams „racionalų sprendimą“ dėl Astravo AE. Prezidentė Dalia Grybauskaitė po to pareiškė, kad Lietuvai ir toliau būtina siekti Astravo AE uždarymo, o kalbos apie galimą „pragmatinį požiūrį“ dėl jėgainės yra „mėginimas prekiauti žmonių saugumu“.

Seimas 2017 metų birželį įstatymu įtvirtino, jog Astravo AE yra nesaugi ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui bei aplinkai ir visuomenės sveikatai. Taip siekta apriboti elektros importą iš Baltarusijos. Vyriausybė vėliau pritarė planui, kaip blokuoti Astravo AE gaminamos elektros importą.

Lietuva laikosi pozicijos, kad Baltarusijoje, netoli Astravo, jėgainė statoma nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų, tuo metu Minskas kaltinimus neigia.

