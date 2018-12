Vyriausybė: po 4 metų keliuose važinės penkiskart daugiau elektromobilių

Tai numato Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) priemonių planas, kuriam trečiadienį pritarė Vyriausybė.

Plane numatoma, kad jau 2020 metais biodegalai sudarys apie 10% Lietuvos transporte naudojamų degalų, o iki 2022 m. šalies keliuose turėtų važinėti penkiskart daugiau elektromobilių, miestuose papildomai važinės dar bent 70 ekologiškų autobusų. „Regitros“ pateikiamais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje registruota beveik 1.000 elektromobilių, o visą šalies parką sudaro 1,64 mln. transporto priemonių.

Be to, Vyriausybė numato skatinti vietinę elektros gamybą, iki 2022 metų jos importą sumažinant beveik trečdaliu. To bus siekiama, plėtojant atsinaujinančią energetiką – planuojama, kad po 4 m. Lietuvoje atsiras apie 300 megavatų (MW) naujų vėjo bei apie 200 MW saulės jėgainių.

Šilumos ūkyje bus remiamas biokuro katilų modernizavimas, saulės ir vėjo energijos technologijos, namų ūkiai bus skatinami keisti senus katilus į modernesnius arba jungtis prie centrinio šildymo sistemos.

„Savo apimtimi tai platus dokumentas (...) apima daugelį sektorių: transporto, žemės ūkio, aplinkos sektorius. Tai yra konsoliduotas dokumentas, jo veikimo trukmė yra iki 2022 metų“, – Vyriausybės posėdyje sakė Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras.

Plane numatyti 34 uždaviniai ir 121 priemonė atspindi pagrindines NENS politikos kryptis – poveikio klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimas, energetinis saugumas, konkurencingumo didinimas ir verslo dalyvavimas, kuriant energetikos inovacijas.

Skaičiuojama, kad strategijos priemonių įgyvendinimas 2018–2022 metais kainuos beveik 4 mlrd. Eur. Šią sumą sudaro ES fondų lėšos, įmonių, privataus kapitalo investicijos ir – mažiausią dalį – valstybės biudžeto lėšos.