LET vadovas: energijos brangimas sąskaitų pernelyg neišaugins

Kainų komisijai penktadienį patvirtinus vidutiniškai 15% didesnes elektros ir dujų kainas, bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) vadovas teigia, kad sąskaitų padidėjimas nebus itin didelis.

Bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) skaičiavimais, dėl kainų pokyčių statistinio namų ūkio išlaidos už dujas ir elektrą per mėnesį gali padidėti vidutiniškai apie 2,5 Eur, pranešė bendrovė.

„Tas padidėjimas, žiūrint procentine išraiška, gal atrodo pakankamai didelis, bet didžioji dalis namų ūkių, kurie vartoja dujas maisto ruošai, dėl šio padidėjimo patirs apie 40 centų papildomų išlaidų per mėnesį. Tai nėra labai ženklus didėjimas. Tiems kurie šildosi būstą, per metus sudarys apie 90–100 Eur, ekonomiškuose būstuose – galbūt 50–60 Eur. Tai, žinoma, jaučiamas padidėjimas, bet turbūt tai nėra drastiški skaičiai, įvertinus visą suvartojimą“, – žurnalistams po komisijos posėdžio sakė Mantas Mikalajūnas, LET vadovas.

Jo teigimu, sąskaitų už elektrą didėjimas taip pat nebus labai didelis.

„Pagal standartinį tarifą (...) vidutinis suvartojimas jeigu yra apie 100 kWh, gal šiek tiek daugiau, tai padidėjimas išlaidų sudarytų iki 2 eurų per mėnesį“, – aiškino LET vadovas.

Pasak jo, dujų kaina penktadienį patvirtinta kiek mažesnė nei prognozuota, nes „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sumažino skirstymo paslaugų kainą.

„Pastarosiomis dienomis energijos skirstymo operatoriui pakoregavus, tai yra sumažinus reguliuojamų skirstymo paslaugų kainą, mes perskaičiavome ir turime galutinį rezultatą, kad dujų vartotojams kaina nuo Naujų metų kyla ne 8–9 centrais, bet 7 centais už kubinį metrą visiems vartotojų pogrupiams“, – sakė p. Mikalajūnas.

Pono Mikalajūno teigimu, verslui energijos kaina gali netgi mažėti.

„Yra labai daug spekuliacijų dėl elektros ir dujų kainų verslui. Noriu pabrėžti, kad didžioji dalis verslo moka kainą, kuri keičiasi kiekvieną mėnesį, ir ji jau yra tame lygyje, apie kokį mes dabar kalbame buitiniams vartotojams. Ta kaina augo nuosekliai, nebuvo kažkokių tokių staigių didelių šuolių, kurie atsiranda skaičiuojant kainą kas pusę metų. Todėl mes su verslu žengiame į 2019 m. praktiškai be jokių kainos pokyčių. Kai kuriais atvejais, kadangi kas mėnesį perskaičiuojama, tai kaina gali net mažėti“, – sakė p. Mikalajūnas.

Jis pridūrė, kad energijos vartojimo efektyvumas arba taupymas yra viena iš krypčių, kur „tiek verslas, tiek gyventojai galėtų pasitempti“. Be to, gyventojams yra planų, kuriuos pasirinkus, galima amortizuoti dabartinį kainos augimą pasirinkto plano sąskaita.

LET vadovas paaiškino, kad norint už gruodį mokėti dabartine kaina, reikia rodmenis deklaruoti ir atsiskaityti iki gruodžio pabaigos, nes nuo šių metų pradžios yra pasikeitusi atsiskaitymo metodika.

Kainų komisija penktadienį patvirtino naujas – apie 15% didesnes elektros kainas buitiniams vartotojams 2019 m.

Gamtinės dujos buitiniams vartotojams nuo sausio bangs 7 centais už kubą, arba 12-18%.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.