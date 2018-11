„Modus Energy“ užbaigė 4 biodujų projektus Baltarusijoje

Atsinaujinančių išteklių energetikos bendrovė „Modus Energy“ užbaigė 17,6 mln. Eur vertės keturių biodujų jėgainių statybas Baltarusijoje, dar 5 panašūs projektai šioje šalyje bus įgyvendinti kitąmet.

Šalia gyvulininkystės kompleksų Bresto ir Gardino apskrityse įrengtų jėgainių bendra galia siekia 4 megavatų (MW), o vartotojams per metus jos sugeneruos apie 32 gigavatvalandžių (GWh) elektros energijos, informuoja „Modus Energy“.

Investicijos į jėgaines siekia 17,6 mln. Eur.

Biodujų jėgainių projektus Baltarusijoje bendrovė „Modus Energy“ įgyvendino laimėjusi viešuosius aukcionus. Projektai įgyvendinti bendradarbiaujant su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB). Dalį lėšų investavo „Modus Energy“ valdanti tarptautinė įmonių grupė „Modus Group“.

„Baltarusija biodujų energetikos plėtojimui yra išties palanki šalis – tiek dėl rinkos dydžio ir aktyvaus gyvulininkystės sektoriaus, tiek dėl valstybės pastangų kryptingai vystyti šią sritį. Be to, šalyje yra sukurta skaidri aukcionų sistema, todėl investicijos į biodujų energetiką čia yra tikrai patrauklios. Dėl to Baltarusijoje planuojame tolimesnę plėtrą“, – pranešime spaudai cituojamas Ruslanas Sklepovičius, „Modus Energy“ valdybos pirmininkas.

Portalas „officelife.media“ nurodo, kad šiuo metu Baltarusijoje veikia 7 biodujų jėgainių kompleksai, kurių galia – nuo 340 kilovatų (kW) iki 4,8 MW. Įgyvendinant valstybinę programą, šalyje iš viso planuojama pastatyti 22 biodujų jėgainių, kurių bendra galia sieks 21,7 MW.

Žaliosios energijos gamybai naujosiose biodujų jėgainėse bus panaudota šimtai tūkstančių tonų bioskaidžių medžiagų, kurios susidaro šalia esančiuose gyvulininkystės kompleksuose. Jėgainėse pagaminta elektros energija bus tiekiama Baltarusijos elektros tinklų operatoriui.

Ekologiškai elektros ir šilumos energijai gaminti naudojamos biodujos yra gaunamos natūralaus biologinio proceso metu skaidant bioskaidžias medžiagas. Šios yra laikomos atsinaujinančiu energijos šaltiniu. Bioskaidžioms medžiagoms yra priskiriamos gyvulių bei paukščių mėšlas, įvairios žaliosios atliekos, tokios kaip: nupjauta žolė, piktžolės, nekondicinės daržovės ir vaisiai bei kitos organinės kilmės medžiagos.

Lietuvoje „Modus Energy“ yra įgyvendinusi 11 biodujų projektų, kurių bendra instaliuota galia siekia 10 MW. Šiuo metu pagrindinės įmonės plėtros ir investicijų kryptys yra Lenkija, Baltarusija ir Ispanija.

Lenkijoje grupė per šiuos metus planuoja įgyvendinti daugiau kaip 50 saulės jėgainių projektų, į kuriuos bus investuoja per 50 mln. Eur. „Modus Group“ taip pat investuoja 30 mln. Eur į 35 MW galios saulės jėgainių parką Ukrainoje, Žitomiro srityje – tai pirmasis grupės įgyvendinamas saulės jėgainių projektas Ukrainoje ir iki šiol vienas didžiausių, į kurį ji yra investavusi. Suplanuotame jėgainių parke bus pagaminama apie 45.000 megavatvalandžių (MWh) elektros energijos per metus.

„Modus Group“ – kontroliuojančioji bendrovė, veikianti keliose skirtingose srityse: transporto priemonių prekybos („Inter Krasta“, kuri atstovauja BMW, „Fiat“, „Bentley“, „Porsche“, „Maserati” ir kitiems prekių ženklams), automobilių nuomos („Citybee“), parkavimo paslaugų („Parkdema“, UniPark“), atsinaujinančios energijos gamybos bei infrastruktūros įrengimo („Modus Energy“), nekilnojamo turto ir viešbučių veiklos.