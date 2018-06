Lubienė: „Achemai“ nepriimtini ministro pasiūlymai

Vieno didžiausių šalyje privataus kapitalo koncernų „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė ir didžiausia akcininkė Lyda Lubienė pareiškė, kad jai nepriimtinas Energetikos ministerijos pasiūlymas Jonavos trąšų gamybos įmonei „Achema“ įsipareigoti ilgą laiką pirkti dujas mainais už mažesnę suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo naštą. Ji teigia, kad terminalo išlaikymo našta negali tekti vienai įmonei.

Tačiau abi pusės – tiek „Achemos grupė“, tiek ministerija – žada tęsti derybas ir ieškoti kompromiso, kurio kol kas pasiekti nepavyko. Energetikos viceministras sako, jog įsipareigojimus turės prisiimti abi pusės.

„Ilgalaikiai įsipareigojimai tiek buvo neįmanomi iš ministerijos atstovų arba Vyriausybės atstovų, tiek ilgalaikiai įsipareigojimai neįmanomi iš mūsų pusės. Mes visi už energetinę nepriklausomybę, bet našta turi būti paskirstyta labai protingai, o ne ant vienos įmonės“, – po susitikimo su energetikos ministru žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo p. Lubienė.

Neoficialiomis BNS žiniomis, Energetikos ministerija pasiūlė „Achemai“ jau nuo kitų metų pradžios sumažinti SGD išlaikymo naštą „dviženkliais“ procentais, jei ji įsipareigotų ilgesnį laiką naudoti dujas.

„Mes visada stovime šiek tiek kitose barikadose, tai yra privataus verslo kompanija ir tai yra verslo reikalai. (...) Mums labai rūpi, kad visus ginčytinus klausimus mes laiku sužinotume, kad su mumis diskutuotų, kad būtų vertinama mūsų nuomonė“, – pridūrė ji.

Tačiau p. Lubienė teigė, kad susitarimui durys neužveriamos, planuojami tolesni susitikimai su ministerijos atstovais.

„Achemos grupės“ generalinis direktorius Linas Sabaliauskas tikino, jog prie kompromiso derybose nepriartėta.

„Kompromiso tikrai nepavyko pasiekti. (...) Mes išsakėme savo poziciją. Ministerijos matymas yra vienas, mūsų matymas yra kitoks. Šiuo metu yra dvi pozicijos ir bandysime surasti sprendimą (...) Ne, tikrai ne (nepriartėjome prie kompromiso – BNS)“, – žurnalistams komentavo p. Sabaliauskas.

Pasak jo, energetikos klausimų sprendimas yra nepatenkinamas.

„Išsakėme, kad norėtume matyti visą vaizdą, investicijų į infrastruktūrą vaizdą. Nes šiuo metu išimti iš konteksto vieną detalę – ne taip turėtų būti sprendžiami reikalai energetikoje, tai yra pakankamai didelis ūkis, apie kurį reikėtų kalbėti in corpore. Aš kalbu apie visą energetikos ūkį – elektrą dujas, šilumą - viską kartu. Nes galiausiai investavus į infrastruktūrą viename gale, jinai ateina ir į šitą galą“, – teigė p. Sabaliauskas.

Energetikos viceministras Egidijus Purlys po ministro susitikimo teigė pozityviai vertinantis derybų eigą, bet įsipareigojimus, pasak jo, turės prisiimti abi pusės.

„Abi pusės išdėstė savo pageidavimus, pozicijas. Matėme, kad reikalinga toliau tęsti diskusijas, siekiant abipusės naudos, tai yra abiejų pusių tam tikrų įsipareigojimų ir nuolaidų keliu tas įmanoma pasiekti. Priešingu atveju to sutarimo, matyt, nepasieksime. Negali būti tai padaryta kažkokio nuolaidžiavimo keliu“, – sakė p. Purlys.

„Vertinčiau pozityviai visą susitikimą, jau kalbame skaičių kalba, jau kiekviena pusė kalba apie konkrečius dydžius, konkrečius susitarimo elementus ir tai jau duoda pozityvų ženklą, kad įmanoma tęsti diskusijas ir sutarti“, – pridūrė E. Purlys.

Jis nedetalizavo derybų turinio, pasak jo, būtina kalbėti apie „viso paketo“ sutarimą, o bendras sprendimas turi būti naudingas tiek „Achemai“, tiek visiems Lietuvos vartotojams.

Pokalbiai tarp ministerijos ir koncerno dėl galimybių mažinti SGD terminalo išlaikymo naštą pradėti jau anksčiau. Birželio 8 dieną, po susitikimo su p. Sabaliausku ir p. Lubiene, p. Vaičiūnas teigė, kad terminalo išlaikymas „Achemai“ bei kitiems dujų vartotojams nuo kitų metų vidurio gali mažėti apie 40% – tai būtų pasiekta, Vyriausybei priėmus sprendimą dėl SGD laivo išpirkimo ar ilgalaikės nuomos po 2024 metų, kai baigsis sutartis su Norvegijos „Heogh LNG“.

Be to, Seime svarstomos įstatymo pataisos, pagal kurias bendrovės galės susigrąžinti 85% viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokesčio nuo praėjusiais metais suvartoto elektros kiekio, viršijančio 1 gigavatvalandę (GWh). Įsigaliojus naujai tvarkai, realią kompensaciją įmonės pajustų tik kitų metų antroje pusėje, be to, mokestį bus galima susigrąžinti, jei įmonės neturės skolų už VIAP – „Achemos“ skola gegužės pabaigoje siekė 11,6 mln. Eur.

Energetikos ministerijos skaičiavimais, Vyriausybės sprendimas dėl SGD terminalo išpirkimo ar nuomos po 2024 metų leistų „Achemai“ išlaidas už terminalą jau 2019 metais sumažinti nuo 20 mln. iki 14 mln. Eur. Be to, dėl VIAP mokesčio diferencijavimo bendrovės išlaidos galėtų mažėti nuo 6 mln. iki mažiau nei 2 mln. Eur.

Bendri SGD terminalo išlaikymo kaštai 2018 metais sieks apie 86 mln. Eur. „Achema“ sumoka didžiausią jų dalį – apie 20 mln. Eur per metus.

Vyriausybė šiemet žada apsispręsti, ką daryti su SGD laivu-saugykla po 2024 metų, kai baigiasi jo nuomos sutartis. Tikėtina, kad Vyriausybė laivą išpirks, o šis sprendimas atvers kelią „Klaipėdos naftai“ jau kitais metais pasiskolinti rinkoje, taip ilgesniam laikui išdėstant laivo nuomos iki 2024 metų ir jo išpirkimo kaštus.

