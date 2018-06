Stengsis deginti mažiau pramoninių atliekų

Susitikime tarp premjero Sauliaus Skvernelio, Dariaus Maikštėno, „Lietuvos energijos“ vadovo, bei Energetikos ir Aplinkos ministerijų, valstybės valdoma įmonė pažadėjo investuoti į papildomas aplinkosaugines priemones ir aptarė galimybes mažinti komunalinių atliekų deginimą planuojamoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.

„Lietuvos energija“ investuos į papildomas atliekų deginimo jėgainėms skirtas aplinkosaugines priemones, kurios išmetamą taršą sumažins iki 2,5 karto. Be to, vadovas patikino, kad techninės galimybės leis Vilniaus kogeneracinei jėgainei deginti per pusę mažiau atliekų, nei yra numatytas projektinis pajėgumas, t.y. 80.000 t per metus, palyginti su 160.000 t per metus.

Tokiu būdu, dalis Vilniuje susikaupiančių buitinių atliekų galės būti vežamos deginti į Kauną, o tai leis mažinti pramoninių atliekų deginimą „Lietuvos energijos“ Kauno projekte.

„Per paskutinį mėnesį aktyviai žiūrėjome, kokios yra galimybės. Turime pripažinti, kad projektiniai sprendimai įrangai ir užsakymams buvo numatyti 2013 m. rudenį, jų keisti nebegalima. Elektrinės yra statomos, jos bus pastatytos laiku ir kokybiškai“, - teigia p. Maikštėnas.

Tačiau jis pažymėjo, kad Vilniaus projekte bus galima sumažinti deginamų atliekų kiekį nuo projektinio kiekio iki minimalaus. Be to, jis patikino, kad bus imamasi papildomų aplinkosauginių priemonių.

„Ką galime padaryti papildomai? Papildomai investuosime tam, kad dar 2,5 karto sumažintume išmetamos taršos kiekį iš atliekų deginimo jėgainių“, - teigia p. Maikštėnas.

Šios papildomos priemonės, anot jo, atsieis apie 0,5 mln. Eur, „galbūt daugiau“. Bendrovė šias investicijas ketina vykdyti iš savų lėšų.

„Mūsų užduotis buvo rasti technologinius sprendimus. Ekonominę, projekto tęstinumo dalį galime suderinti per reguliavimo mechanizmus“, - tikina „Lietuvos energijos“ vadovas.

Kęstutis Navickas, aplinkos ministras, pabrėžė, kad atliekų deginimo vengimas yra Vyriausybės prioritetas ir pasidžiaugė, kad „Lietuvos energija“ pirmą kartą tai išgirdo ir pradėjo vertinti“.

Ministras neatsakė, kas privertė iki tol atliekų kiekio pakankamumu užtikrintą ministeriją susirūpinti, tik pabrėžė, kad kalba eina apie buitinių atliekų ir neperdirbamų pakuočių deginimą, o pramonines atliekas esą turėtų perdirbti verslas.

„Iš skaičiuojamų susidarysiančių 620 tūkst. t. atliekų 320-340 tūkst. t sudaro komunalinės atliekos, dar yra perdirbimui netinkamos pakuotės. Vilniaus projekte negalima maišyti atliekų – ten bus deginamos išimtinai komunalinės atliekos“, - teigia p. Navickas.

„Kitaip tvarkyti galima pramonines atliekas. Sekant žiedinės ekonomikos principais, pramonė turi pati pasirūpinti atliekų perdirbimu, valstybės parama tam nereikalinga“, - tikina jis.