Žadamos kompensacijos ir už jau naudojamas saulės jėgaines

Birželio pabaigoje startuoja finansavimo priemonės nuosavoms saulės ir kitų atsinaujinančių šaltinių jėgainėms įsirengti. Kompensacija bus teikiama ir už per praėjusius 3 m. įrengtas elektrines, ir už per ateinančius kalendorinius metus planuojamas įrengti elektrines. Paramos biudžetas – per 23 mln. Eur.