Skaitmenizuoja šilumos pirkimus

Šilumos supirkimo procedūros bus perkeltos į elektroninę šilumos aukcionų sistemą, kurią administruos energijos išteklių biržos operatorius „Baltpool“.

Ketvirtadienį tokias Šilumos ūkio ir Energijos išteklių rinkos įstatymų pataisas priėmė Seimas.

Energetikos ministerija skelbia, kad įstatymų pakeitimai užtikrins skaidresnes šilumos gamybos bei supirkimo procedūras, prisidės didinant konkurenciją šilumos gamybos srityje bei vystant energijos taupymo paslaugų rinką.

Dėmesys taupymui

Seime priimti įstatymų pakeitimai taip pat numato, kad nuo šiol teisę užsiimti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla turės ir tie šilumos tiekėjai, kurie su Energetikos ministerija pasirašė arba pasirašys ateityje susitarimus dėl energijos sutaupymų. Tai ne tik padidins konkurenciją šioje srityje, bet ir bus skatinama energijos taupymo paslaugų rinka, kadangi joje dalyvauti turės teisę ir šilumos tiekėjai.

Be to, nustatytas aiškus 3–5 metų terminas, per kurį savivaldybių tarybos privalo peržiūrėti maksimalius daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus.