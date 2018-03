„Renerga“ įsigijo du vėjo parkus Kroatijoje ir Čekijoje

Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti elektros gamyba vėjo jėgainėse užsiimanti bendrovė „Renerga“ užbaigė dviejų vėjo elektrinių parkų įsigijimą Čekijoje ir Kroatijoje – jų suminė instaliuotoji galia siekia 60 MW.

Jėgainėse pagaminta elektros energija bus parduodama šių šalių elektros tinklų valdytojams. Projektą finansavo SEB bankas, reikšmingą sumą investavo ir koncernas „Achemos grupė“.

45 km nuo Zadaro uosto, Kroatijoje, įsigytas 42 MW instaliuotos galios vėjo elektrinių parkas su paruošta infrastruktūra tolesnei plėtrai. Prieš trejus metus atidarytame parke šiuo metu veikia 14 daniškų „Vestas“ turbinų. Vėjo jėgainių parkas Kroatijoje sudaro apie dešimtadalį šalies vėjo energetikos rinkos pajėgumų (apie 400 MW).

Čekijoje įsigytas vėjo jėgainių parkas yra trečias pagal dydį šalyje tokio tipo parkas, kurio galia siekia 18 MW. Jame sumontuotos 9 „Vestas“ turbinos. Vėjo jėgainių parkas Čekijoje sudaro apie 5% šalies vėjo energetikos rinkos pajėgumų (apie 350 MW).

Bendrai abu parkai per metus pagamina apie 143,4 GWh elektros energijos.

„Atsinaujinanti energetika yra viena iš strateginių koncerno veiklos krypčių, todėl nuolat ieškome patrauklių investicinių projektų tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Šį kartą investicijoms buvo pasirinktos šalys, kuriose suplanuota vėjo energetikos plėtra. Šiose šalyse – aiški investavimo ir verslo aplinka, skaidriai veikia paramos schema. Be to, projektų kokybė atitiko mūsų lūkesčius. Ieškoti investicinių projektų užsienyje skatina tai, kad šiuo metu Lietuvoje vėjų parkų plėtra yra sustojusi, energetikos strategija nepatvirtinta, o verslo ir investicinė aplinka nepalanki, be aiškios ilgalaikės perspektyvos ateičiai“, – išplatintame pranešime spaudai cituojama Lidija Lubienė, koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkė.