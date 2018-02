Elektros tiekimo sutrikimų kaltininkai – stichija ir nusidėvėję įrenginiai

Pernai Lietuvoje be elektros buvo likę daugiau nei 264.500 vartotojų, o elektros įrenginių darbo sutrikimai buvo dažnesni nei ankstesniais metais, suskaičiavo Valstybinė energetikos inspekcija (VEI).

Per praėjusius metus VEI komisijos ištyrė 12 sutrikimų ir vieną energetikos įrenginių avariją, iš kurių 4 sutrikimai ir avarija įvyko dėl stichinių reiškinių. Antra dažniausiai pasitaikiusi priežastis – įrenginių susidėvėjimas bei medžiagų savybių pokyčiai.

VEI konstatavo, kad elektros įrenginių darbo sutrikimai pernai buvo dažnesni nei ankstesniais metais: 2016 m. įvyko 9 sutrikimai ir viena avarija elektros įrenginiuose, 2015 m. – 5 sutrikimai, iš jų 4 – elektros energetikos įrenginiuose, vienas šilumos energijos gamybos įrenginyje, o avarijų – neužfiksuota. 2014 m. būta 18 sutrikimų, iš jų – 11 elektros įrenginiuose.

Komisijos pernai ištirtų sutrikimų ir avarijų elektros energetikos įrenginiuose priežastys buvo panašios kaip 2016 ir 2015 m., iš jų dažniausios – stichinių reiškinių poveikis, oro linijų pažeidimas dėl užvirtusių medžių, įrenginių susidėvėjimas.

Vienas rimčiausių incidentų įvyko 2017 m balandžio 16–17 d., per šventinį Velykų savaitgalį, kai netikėtai iškritęs sniegas be elektros paliko per 80.000 gyventojų. Stiprus ir šlapias snygis sutrikdė „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) skirstomųjų tinklų darbą. Įvyko 35–110 kV transformatorių pastočių ir 0,4–35 kV įtampos elektros linijų ir įrenginių atsijungimai bei gedimai, jų priskaičiuota per 396. Bendras nepatiektos elektros energijos kiekis skirstomaisiais tinklais siekė 81.500 megavatvalandžių (MWh).

Siekiant, kad ateityje panašių sutrikimų būtų išvengta, o nutrūkęs elektros tiekimas skirstomaisiais tinklais būtų operatyviai atkuriamas tyrimą atlikusi komisija nurodė ESO įgyvendinti prevencines priemones. Keletas iš jų: papildyti su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba sudarytą sutartį, kad informacija apie meteorologinius reiškinius būtų pateikiama iš anksto, šalies regionuose nustatyti minimalų pasitelkiamų operatyvinių brigadų, kurios šalins stichinių meteorologinių reiškinių sukeltus padarinius, skaičių, nurodyti jų sudėtį. VEI teigimu, šios priemonės jau įgyvendintos.

Taip pat buvo įdiegtas ir nemokamas visą parą veikiantis elektros tiekimo sutrikimų registravimo numeris, kuriuo vartotojai gali pranešti apie elektros nutrūkimus.

Pernai birželio 15 d. trumpalaikį įtampos krytį Vilniaus mieste ir rajone lėmė į LITGRID, AB, 110 kV oro liniją, jungiančią trečiąją Vilniaus termofikacinę elektrinę ir Vievį (TEC-3-Vievis), trenkęs žaibas. Dėl žaibo iškrovos poveikio sumažėjo įtampa ir išsijungė dalis ESO elektros skirstymo tinklo įrenginių, elektros vartotojų įrenginiai bei elektros prietaisai. Elektros kurį laiką neturėjo ir Seimo rūmai.

Pasak VEI, šis trumpalaikis įtampos krytis atskleidė kitas ESO elektros įrenginių priežiūros problemas. Tyrimą atlikusi komisija išsiaiškino, kad ilgiau nei 30 minučių trukusį elektros tiekimo atkūrimą Seimo rūmams lėmė ankstesnis ESO elektros įrenginio gedimas, kuris nebuvo laiku nustatytas ir pašalintas.

Dėl birželio 29 d. žaibo iškrovos 110 kV oro linijoje sutriko antrosios Vilniaus termofikacinės elektrinės veikla. Elektros energijos tiekimas nutrūko per 11.000 vartotojų, buvo nepagaminta 50.029 MWh elektros ir 267.35 MWh šiluminės energijos. Šio sutrikimo priežastys ne tik stichinių reiškinių poveikis, bet ir įrenginių susidėvėjimas, medžiagų savybių pakitimas.

Rugpjūčio 12–14 d. dėl stipraus vėjo, žaibavimo ir perkūnijos įvyko masiniai išsijungimai ir gedimai ESO 35–110 kV transformatorių pastotėse, 0,4 ir 10 kV įtampos elektros linijose ir įrenginiuose. Elektros tiekimas nutrūko daugiau kaip 119.000. vartotojų Vilniaus, Panevėžio Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose.

Kad būtų išvengta panašių įvykių ateityje, tyrimą atlikusi komisija rekomendavo tiesiant naujus ir rekonstruojant 0,4–10 kV elektros tinklus gyvenamosiose ir miškingose vietovėse montuoti požemines kabelių linijas, o nesant šios galimybės, montuojant 10 kV oro linijas naudoti izoliacinius laidus, 0,4 kV oro linijas – oro kabelius.

ESO skelbia pernai toliau didinusi investicijas į elektros ir dujų skirstymo tinklų atnaujinimą ir plėtrą. Per devynis 2017 m. mėnesius investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstymo tinklus siekė 135,6 mln. Eur – 51,3% daugiau nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus, nurodo bendrovė.

Didžiausia dalis investicijų, siekianti 72,7 mln. Eur (52,4% daugiau nei 2016 m.), teko elektros skirstymo tinklui atnaujinti. Elektros tinklo patikimumui didinti per devynis 2017 m. metų mėnesius ESO nutiesė 1.300 km požeminių elektros kabelių. Iš viso per 2017 m. ESO planavo 2.662 km žemos ir vidutinės įtampos oro linijų pakeisti į požeminius kabelius – tai net 2,6 karto daugiau nei pernai.

Kaip nurodo ESO, dėl stichinių reiškinių („force majeure“) įtakos vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) per 2017 m. devynis mėnesius vienam klientui siekė 105,5 minutes ir, lyginant su tuo pat metu prieš metus, sumažėjo 39,2 minutėmis (2016 m. devynių mėnesių SAIDI sudarė 144,7 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam klientui (SAIFI) dėl stichinių reiškinių („force majeure“) įtakos per 2017 m. devynis mėnesius siekė 0,99 karto – 0,03 karto daugiau nei užpernai, kai jis buvo 0,96 karto.