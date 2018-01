Protestai ir neramumai Irane augina naftos kainą

Irane besitęsiant protestams prieš šalies valdžią, naftos kainos metų pradžioje pakilo į nuo 2015-ųjų vidurio nematytas aukštumas.

WTI standarto naftos barelis antradienį kainavo daugiau nei 60 USD, o „Brent“ naf­tos kaina viršijo 67 USD už ba­relį kartelę. Tai pirmas kar­tas nuo 2014-ųjų sausio, kai abie­jų standartų naftos kaina me­tų pradžioje viršijo 60 USD ribą.

Tęsinys po grafiku

[infogram id="d35fbe49-b5d9-4705-bfb9-f137e078c931" prefix="5pS" format="interactive" title="Energetika: Naftos kaina 2017 m."]

Paklausa didėja

„Augantys neramumai Ira­ne ruošia dirvą sparčiam augimui 2018-ųjų pradžioje“, – „Reu­ters“ cituoja konsultacinės bendrovės „Schork Report“ pranešimą klientams.

„Geopolitinė rizika akivaizdžiai vėl atsidūrė žalios naftos darbotvarkėje“, – „Bloomberg“ cituoja Bjarne Schieldropą, SEB banko žaliavų analitiką Osle. Pasak jo, kol kas gilaus susirūpinimo dėl galimų sutrikimų rinkoje nematyti, tačiau sutrikimai naftos gavybos ir eksporto grandinėje turėtų reikšmingos įtakos naftos kainai.

„Didelės rizikos premijos prie naftos kainos nėra, tačiau manome, kad protestai kainą kelia“, – CNBC teigia Williamas Dinningas, „Waverton Investment Management“ investicijų strategijos vadovas.

Net ir be krizės Irane, kuris yra vienas pagrindinių naftos eksportuotojų pasaulyje, kainos rinkoje kyla. Prie tokios tendencijos prisideda pernai pasiektas naftą eksportuojančių valstybių susivienijimo OPEC ir Rusijos susitarimas mažinti gavybą, kuris turėtų galioti per visus 2018 metus.

Be to, pastaraisiais mėnesiais maždaug 20% sumažėjo ir JAV naftos atsargos. Tiesa, pernai kovą šis rodiklis buvo pasiekęs aukščiausią lygį istorijoje. Kainų augimui įtakos turi ir pasaulinis ekonomikos atsigavimas bei didėjanti paklausa, ypač Kinijoje. Prisidėjo ir geopolitinės grėsmės, visų pirma išaugusi įtampa Artimuosiuose Rytuose, ypač tarp Irano ir Saudo Arabijos.

JAV skalūnų gavyba taip pat neaugo taip sparčiai, kaip prognozavo kai kurie ekspertai. Šios srities investuotojai ėmėsi spaudimo labiau koncentruotis į grąžą, o ne vien į produkcijos didinimą.

Iš viso pernai „Brent“ nafta brango maždaug 15%, WTI – 9%.

„Naftos rinkoms pernai buvo priminti visi faktoriai, keliantys naftos kainą į viršų – nuo investicijų srautų ir geopolitikos iki neplanuotų trikdžių vamzdynuose ir perdirbimo gamyklose“, – „The Wall Street Journal“ sakė Michaelis Wittneris, „Societe Generale“ Žaliavų analizės skyriaus vadovas.

Sukilo dėl kainų

Irane, kuris yra vienas didžiausių pasaulio naftos eksportuotojų, išgaunantis po 3,8 mln. juodojo aukso barelių per dieną, pastarosiomis dienomis suintensyvėjo protestai. Skaičiuojama, kad įvairios akcijos buvo surengtos 50-yje šalies miestų ir miestelių.

Per neramumus iš viso žuvo mažiausiai 21 žmogus, vien sostinėje Teherane per pastarąsias tris dienas suimta 450 žmonių. Tačiau tai tėra tik oficialiai pateikiami Teherano skaičiai.

Visuomenės nepasitenkinimą visų pirma sukėlė išaugusios maisto kainos. Šalies valdžia jau ne vienus metus mėgino kovoti su infliacija, tačiau ji išlieka didelė – per 10%. Be to, jaunimo nedarbas Irane siekia apie 29%.

Iraniečiai protestavo ne tik dėl kainų – socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose minios žmonių skandavo „mirtis diktatoriui“. Irano aukščiausias vadovas – ajatola Ali Khamenei – valdo Iraną nuo pat 1989-ųjų. Kai kurie protestuotojai taip pat kritikavo nežabotą korupciją ir ragino Teheraną, užuot įsitraukus į regioninius konfliktus Sirijoje ar Libane, rūpintis savo piliečių gerove.

Tai yra didžiausi protestai Irane nuo 2009 metų, kai nepasitenkinimą šalyje įžiebė Mahmoudo Ahmadinejado perrinkimas šalies prezidentu.

Hassanas Rouhani, Irano prezidentas, per televiziją sekmadienį teigė, kad šalies piliečiai turi teisę kritikuoti valdžią, tačiau negali kelti riaušių. Savo ruožtu aukščiau­sia­sis Irano lyderis antradienį apkaltino Irano priešus skatinant neramumus šalyje, esą buvo naudojamos įvairios priemonės: nuo pinigų ir ginklų iki žvalgybos aparato.

„Pastarosiomis dienomis Irano priešai naudoja įvairius įrankius, tarp jų – pinigus, ginklus, politiką ir specialiąsias tarnybas, siekdami sukurti neramumus Islamo Respublikoje“, – teigė pirmą kartą apie protestus prabilęs dvasinis šalies vadovas.

Konkrečiai ajatola „priešų“ neįvardijo, tačiau tai kiek anksčiau tai padarė Ali Shamkhani, Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos sekretorius.

Pasak jo, protestus sukėlė JAV, Didžioji Britanija ir Saudo Arabija. Paramą protestuotojams Irane išreiškė Donaldas Trum­pas, JAV prezidentas, ir Ben­jaminas Netanyahu, Izraelio ministras pirmininkas. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad kišimasis iš užsienio destabilizuoja situaciją Irane ir tai yra nepriimtina. Berlynas paragino abi puses susilaikyti nuo smurto.