Medicinos banko grynasis pelnas augo 65%

Lietuviško kapitalo Medicinos bankas per pirmąjį 2018 m. pusmetį uždirbo 0,71 mln. Eur grynojo pelno. Tai yra 65% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„Geri pirmojo šių metų pusmečio veiklos rezultatai nuteikia optimistiškai ir atspindi bendrąsias Lietuvos ūkio augimo tendencijas, kurias labiausiai įtakojo vidaus vartojimas bei augimas eksporto rinkose. Tikimės, kad teigiamos banko rodiklių augimo tendencijos išsilaikys ir antrąjį šių metų pusmetį,“ – banko pranešime spaudai cituojama Dalia Klišauskienė, Medicinos banko administracijos vadovė ir valdybos pirmininkė.

Medicinos banko duomenimis, grynosios palūkanų pajamos per 2018 metų pirmąjį pusmetį išaugo 0,87 mln. Eur, arba 31% daugiau negu 2017 metais per tą patį periodą. Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos per 2018 metų pirmąjį pusmetį išaugo 0,63 mln. Eur, arba 37% daugiau, negu 2017 metais per tą patį laikotarpį. Pajamos iš operacijų užsienio valiuta ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis išaugo 0,32 mln. Eur, arba 18% daugiau lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. 2018 m.

Banko suteiktų paskolų portfelis per 2018 m. I pusmetį padidėjo 3% ir sudarė 169 mln. Eur, o banko turtas 2018 metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 310 mln. Eur, arba 8% didesnis nei metų pradžioje.

Primenama, kad šis lietuviško kapitalo bankas veiklą pradėjo 1992 metais Vilniuje. Šiuo metu Medicinos bankas turi 52 klientų aptarnavimo padalinius visoje Lietuvoje. Pagrindiniai banko klientai: smulkios, mažos ir vidutinės įmonės, ūkininkai ir privatūs asmenys. Pagrindinis banko akcininkas yra Saulius Karosas, jis valdo 89,91% Medicinos banko akcijų, „Western Petroleum Ltd“ – 9,87%, kiti akcininkai – 0,22% banko įstatinio kapitalo.

VŽ šiandien pranešė ir apie Švedijos banko Lietuvoje „Swedbank“ pusmečio rezultatus, o vakar - apie kito švedų banko SEB.