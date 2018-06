Šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, draudimo rinka išaugo 18,3%, įmokos sudarė beveik 220 mln. Eur, išmokos – 115 mln. Eur. Draudimo įmonių pelnas augo dar įspūdingiau.

„Draudimo rinkos pirmojo ketvirčio rezultatai atspindėjo spartų šalies ekonomikos augimą: ketvirtadaliu padidėję naujų automobilių pardavimai augino ne gyvybės draudimo rinką, o praėjusiais metais smuktelėjusi gyvybės draudimo rinka per pirmąjį ketvirtį išaugo dešimtadaliu“, – pranešime spaudai cituojamas Mindaugas Šalčius, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius.

Lietuvos bankas (LB) praneša, kad ne gyvybės draudimo įmokų suma padidėjo daugiau nei penktadaliu ir sudarė 160 mln. Eur, gyvybės draudimo išaugo dešimtadaliu – iki 59 mln. Eur.

Išmokų per pirmąjį ketvirtį išmokėta beveik 7% daugiau nei prieš metus. Apie 70% visų išmokų – 80,5 mln. Eur (14% daugiau negu praėjusių metų pirmąjį ketvirtį) – sudarė ne gyvybės draudimo išmokos. Per šių metų pirmus tris mėnesius išmokėta beveik 35 mln. Eur gyvybės draudimo išmokų, arba 6,5% mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.

„Mažesnes gyvybės draudimo išmokas nulėmė sumažėjusios išmokos, išmokėtos pasibaigus draudimo sutartims, ir išmokos, išmokėtos nutraukus draudimo sutartis“, – rašoma LB pranešime.

Taip pat pranešama, kad draudimo įmonės per 2018 m. pirmus tris mėnesius uždirbo 11 mln. Eur pelno, 43% daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Gyvybės draudimo įmonės uždirbo 4,7 mln. Eur, ne gyvybės draudimo įmonių pelnas sudarė 6,3 mln. Eur. Per šių metų pirmąjį ketvirtį draudimo brokerių įmonės uždirbo 2,3 mln. Eur pelno, arba beveik 30% daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

2018 m. pirmąjį ketvirtį draudimo įmonių turtas ir investicijos nuosaikiai augo: kovo pabaigoje jos valdė 1,5 mlrd. Eur vertės turtą – 1% didesnį nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Draudimo brokerių įmonių turtas kovo pabaigoje sudarė 33,3 mln. Eur ir per metus išaugo 19,2%, rašoma pranešime.

Visos draudimo įmonės viršijo reikalaujamus mokumo kapitalo normatyvus: gyvybės draudimo įmonių mokumo rodiklis buvo 2,42, ne gyvybės – 1,42 (minimali riba – 1).

2018 m. pirmąjį ketvirtį draudimo paslaugas Lietuvoje teikė 20 draudikų, iš jų – 9 įmonės ir 11 kitose Europos Sąjungos šalyse registruotų įmonių filialų. Sudarant draudimo sutartis draudikams tarpininkavo 97 draudimo brokerių įmonės.

Per š. m. pirmus tris mėnesius į Lietuvos banką dėl draudikų veiklos kreipėsi apie 140 žmonių – 30% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Daugiausia ginčų su draudikais tradiciškai kilo dėl transporto priemonių privalomojo, turto ir kasko draudimo. Vienu atveju, Lietuvos bankui išnagrinėjus ginčą dėl kelionės draudimo taisyklių taikymo, draudikas išmokėjo klientui 22.000 Eur draudimo išmoką.