Nenaudinga properša konkurencijoje

Daugelis analitikų dabar aiškina, kad „Danske Bank” pasitraukimas iš Baltijos šalių buvo tik laiko klausimas – po jo apsisprendimo atsisakyti mažmeninės bankininkystės verslo tolimesni banko žingsniai esą galėjo būti nuspėjami. Nepaisant to, Danijos bankui paskelbus apie atsitraukimą, šioks toks sąmyšis rinkoje kilo - būgštaujama dėl sumažėsiančios konkurencijos.

Vakar „Danske Bank“ (DB) pranešė, kad Baltijos šalyse nebeteiks paslaugų naujiems vietinio verslo ir privačios bankininystės klientams, tačiau pasitraukimas vyks palaipsniui. Paslaugų centrai Lietuvoje liks. Pasak Thomo Borgeno, DB vadovo, pasitraukimas iš Baltijos šalių buvo planuotas. „Žingsnis Baltijos šalyse atitinka strategiją, kuria mes vadovavomės jau daug metų“, – Danijos leidiniui „Borsen“ sakė jis. Anot DB vadovo, neseniai buvo baigta Baltijos šalių padalinių IT sistemų integracija, todėl atėjo tinkamas metas mažinti kai kurių verslų apimtis. Tačiau kai kurie Švedijos žiniasklaidos kalbinti analitikai šį žingsnį sieja su galimo pinigų plovimo per Estijos DB padalinį istorija. Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“ skelbė, kad per „Danske Bank“ Estijos filialą plauti pinigai buvo susiję su Rusijos prezidento Vladimiro Putino giminaičiais ir Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojais.

Ponas Borgenas tikina, kad verslo atitraukimas iš Baltijos šalių niekaip nesusijęs su minėta istorija. Tačiau analitikai turi savo versiją. „Patogu sakyti, kad tai nesusiję, kai kalbame apie vieną didžiausių Danijos bankininkystės istorijoje pinigų plovimo skandalų. Iš tiesų tokiu būdu bankas save taip tiesiog atriboja nuo to padalinio“, – „Borsen“ kalba Jakobas Dedendrothas Bernhofas, teisinių konsultacijų bendrovės „Revisorjura“ vadovas. (vz.lt, 2018 04 26). Gali būti, kad teisybė slypi kažkur per vidurį, tačiau turint omenyje, kad įvairūs verslo sektoriai ieško optimizavimo sprendimų, Danijos banko vadovo paaiškinimas yra įtikinamas.

Dar prieš keletą metų Lietuvoje turėjome penkis stiprius dėl paskolų ir klientų konkuruojančius tarptautinius bankus – SEB, Swedbank, DNB, „Nordea“ ir „Danske“. Dabar belieka trys – tik trečiasis, „Luminor“, labiau užsiėmęs vidinėmis pertvarkymo procedūromis. Kiti vietiniai bankai – antro ešelono žaidėjai, stambiam verslui nelabai tinka, daugiau – smulkiam ir vidutiniam. Stipraus tarptautinio banko pasitraukimas sumažins konkurenciją Lietuvoje, o tai iškart atsilieps vartotojams. Kai kurie verslininkai skundžiasi, kad, pajutę sumažėjusią konkurenciją, bankai jau drąsiau kelia įvairių paslaugų įkainius, paskolų maržas – tiesa, patys bankai to niekada nepripažins. Pastaruoju metu bankų reputacija vartotojų akyse yra gerokai suprastėjusi.

Lietuva nepralošė kadaise į savo finansinių paslaugų rinką įsileidusi Skandinavijos bankus – jie ir dabar rikiuojasi tarp saugiausių bei patikimiausių Europos ir net pasaulio bankų, turi šimtametes tradicijas, didelį kapitalo „buferį“. Rinktis nelabai yra iš ko - Vokietijos bankų sektorius gana komplikuotas, Pietų Europos bankai silpni, amerikiečiams, japonams esam per tolimi, Rusijos ir Rytų bankų nenorime. Lietuvos bankas (LB) ramina ir žada naujų bankų atėjimą. „Vienas iš Lietuvos banko strateginių tikslų „Fintech“ kompanijų ir naujų bankų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atvedimas į Lietuvą“, - VŽ aiškina Vytautas Valvonis, LB Priežiūros tarnybos vadovas.

VŽ nuomone, Lietuvos banko pažadai, kad štai ateis „Fintech“ ir įspirs čia veikiantiems bankams, galbūt ir paguodžiantys, tačiau verslas dar pilnai pereiti į „Fintech“ negali – nėra nei saugumo, nei didelio paslaugų pasirinkimo. O kol kas situacija tokia – konkurencija mažėja, kelias didesniems įkainiams laisvėja.

P.S. Lietuvos bankas taip ir nesugebėjo VŽ pateikti duomenų, kokie bankai dirbo mūsų šalyje nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų. Neturi, nesusistemino – ir tai kalba finansinių paslaugų rinkos prievaizdas! Beje, turintis 600 darbuotojų.