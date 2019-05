Anglų kalbą ateities pasaulyje pakeis duomenų kalba

Jau po kelerių metų 15 % visų įrangą prižiūrinčių specialistų naudosis papildytosios realybės sprendimais (angl. augmented reality), į 85 % visų klientų užklausų verslui atsakys robotai, penktadalis pasaulio įmonių įdarbins besimokančias sistemas (angl. machine learning systems) prižiūrinčius specialistus, 70 % įmonių gamyboje naudosis blokų grandinės technologijomis (angl. blockchain). Taip ateitį prognozuoja pirmaujančios pasaulyje verslo programinės įrangos gamintojos SAP specialistai, remdamiesi jau dabar vykstančiais projektais ir organizacijų gaunama verte.

Jei šiandien, kalbėdami apie išmanųjį verslą, pirmiausia minime verslo valdymą, verslo analitiką, logistikos grandines, po kelerių metų didieji duomenys, juos renkančios ir analizuojančios sistemos, galutinio vartotojo patirties suvokimas ir perkėlimas realiuoju laiku į produkto ar paslaugos kūrimo stadiją apims bene visas verslo sritis.

„Kažkada supratome, jog anglų kalba nėra tik tos srities specialistui privalomos žinios, o bet kurios srities specialistas, norintis tobulėti ir būti sėkmingas, privalo ją mokėti. Šiandien informacinės technologijos tampa naująja lingua franca“, – sako Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Verslo vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Jelena Stankevičienė.

VGTU tapo pirmuoju universitetu Lietuvoje, kuris SAP S/4HANA modulius įtraukė į visas Verslo vadybos fakulteto programas. SAP S/4HANA yra naujos kartos verslo programų paketas, kuris padeda integruoti žmones, įrenginius ir verslo procesus realiuoju laiku bei siūlo maksimalaus detalumo įžvalgas geresnių ir greitesnių sprendimų priėmimui.

5G technologija sukels duomenų revoliuciją

Specialistai pabrėžia, kad 5G technologija dar labiau padidins verslo gaunamų duomenų kiekius bei jų analizės poreikį. Skaičiuojama, kad daiktų internete (angl. Internet of Things — IoT) esančių ir informaciją perduodančių daviklių skaičius per kelerius metus išaugs nuo 23 iki 31 mlrd.

„Keičiantis pasauliniams technologijų ir verslo modeliams, Lietuvos įmonės transformuojasi, panaudodamos IT sprendimus bei jų teikiamus pranašumus. Norint suspėti su rinkos pokyčiais, tampa ypač svarbu ugdyti naujas kompetencijas ne tik IT padaliniuose, bet ir visoje organizacijoje. Vis labiau reikia platesnio darbuotojų požiūrio – jie turi gebėti ne tik įgyvendinti verslo užduotis, naudojant IT įrankius, bet taip pat gebėti keisti verslo modelį, reaguojant į rinkos tendencijas.

Bendrovė SAP turi ilgametę patirtį kuriant IT sprendimus verslui ir viešojo sektoriaus organizacijoms. Jau dabar matome, kad darbuotojams reikia dirbtinio intelekto (angl. artificial intelligence), besimokančių sistemų (angl. machine learning), didžiųjų duomenų analitikos (angl. big data analytics) ir kitų žinių, kurias suteikia SAP mokymo programos. Todėl tikiu, kad SAP ir VGTU bendra iniciatyva tiesiogiai prisideda prie Lietuvos verslo inovacijų ir įmonių sėkmės“, – sako 2018 m. pabaigoje pirmosios 5G technologiją Lietuvoje pristačiusios bendrovės „Telia Lietuva“ Technologijų strategijos ir architektūros vadovas Vladislav Grablevskij.

Technologijos veikia kiekvieną iš mūsų

„Sėkmingas verslas ir be trikdžių funkcionuojantis viešasis sektorius šiandien jau yra priklausomi nuo duomenų. Tobulėjančios technologijos leidžia juos analizuoti realiuoju laiku, gauti įžvalgas, tačiau tam, kad būtų galima visa šia informacija pasinaudoti, reikalingi išmanaus verslo kalbą suprantantys specialistai“, – sako SAP Lietuva pardavimo vadovas Kęstutis Kasakaitis ir vardija pavyzdžius, kur jau šiandien SAP sistemų analizuojami duomenys keičia ne tik verslo procesus, bet ir sukuria kasdienę pridėtinę vertę kiekvienam iš mūsų.

Tam, kad paspartintų verslo klientų aptarnavimą, „Telia Lietuva“ įsidiegė SAP S4/HANA ir inovatyvią SAP sąskaitų ir pajamų valdymo programą. Skaičiuojama, kad sėkmingai išnaudojusi SAP programinės įrangos teikiamus privalumus „Telia Lietuva“ 70-85% sumažino svarbiausių klientų aptarnavimo proceso trukmę ir dvigubai sumažino laiką, kurio reikia darbuotojų parengimui.

Mažmeninė prekyba ir logistika yra dar viena pramonės sritis, kur duomenų analitika jau šiandien tapusi verslo varikliu. Naudodamos SAP sistemas, „Maxima Grupės“ įmonės gali aptarnauti daugiau nei 1000 parduotuvių, valdyti dešimtis tūkstančių skirtingų rūšių prekių ir prognozuoti užsakymus kitai dienai, taip užtikrindamos labiausiai klientų poreikius atitinkančią pasiūlą.

„Beveik prieš 20 metų įsidiegėme SAP ir auginome pirmuosius SAP vystymo specialistus bei programuotojus. Šiandien dėl greitai besikeičiančios aplinkos versle svarbu, kad „duomenų kalbą“ mokėtų ne tik programuotojai, bet ir kitų sričių darbuotojai, o naujai pritraukiami specialistai jau turėtų bazines SAP žinias. Todėl VGTU ir SAP bendradarbiavimas ugdant tokius specialistus – labai svarbi ir reikalinga iniciatyva“, – sako bendrovės „Franmax“ IT vadovas Žygimantas Kocius.

Specialistų reikės ir dirbtinio intelekto srityje

VGTU Verslo vadybos fakulteto dekanė prof. dr. J. Stankevičienė sako, kad ateityje technologijos iš pagrindų keis vis daugiau mūsų gyvenimo sričių. Ji cituoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) analizę, kad dirbtinis intelektas iki 2030 m. dramatiškai paveiks pasaulio ekonomiką ir transformuos darbo rinką. Lietuva, EBPO duomenimis, yra viena iš labiausiai pažeidžiamų šalių darbo vietų automatizavimo srityje.

„Lietuva šiemet tapo antrąja Europos Sąjungos valstybe, pristačiusia savo nacionalinę dirbtinio intelekto strategiją. Tai ambicingas planas, kuriam įgyvendinti reikės specialistų. Todėl mokydami studentus kartu su SAP, tikimės žengti ir kitus žingsnius į blokų grandinės (angl. blockchain), debesų kompiuterijos (angl. cloud computing), sistemos mokymosi (angl. machine learning), daiktų interneto (angl. Internet of Things — IoT) bei dirbtinio intelekto (angl. artificial intelligence) naudojimą verslo procesuose“, – apie ateitį kalba VGTU Verslo vadybos fakulteto vadovė.

Nuo šių metų VGTU Verslo vadybos fakultetas jau integravo SAP S/4HANA į Finansų inžinerijos, Ekonomikos inžinerijos, Verslo vadybos, Verslo logistikos, Organizacijų valdymo, Verslo analitikos studijų programas. 65 Verslo vadybos fakulteto dėstytojai naudoja SAP S/4HANA dėstydami finansinės ir valdymo apskaitos, audito, kainodaros, įmonių finansų valdymo, projektų valdymo, gamybos ekonomikos, žmogiškųjų išteklių valdymo, marketingo, logistikos, tiekimo grandinės valdymo ir kitus dalykus.

„Kitais metais planuojame dar plačiau naudoti SAP S/4HANA studijų procese. Manome, kad skaitmeniniai studentų gebėjimai, kaip anksčiau anglų kalba, jau tampa baziniais įgūdžiais būsimiems specialistams, pasiruošusiems dirbti ketvirtosios pramonės revoliucijos sąlygomis. Technikos universiteto specialistų sinergija sukuria palankias sąlygas tokiai pažangai“, – sako prof. dr. J. Stankevičienė.

Remiantis tarptautiniais „QS World University Rankings by Subject 2019“ reitingais, VGTU Verslo vadybos fakultetas verslo ir vadybos studijų (angl. Business & Management Studies) kryptyje patenka tarp 100–150 geriausių pasaulyje programų, o ekonomikos ir ekonometrijos (angl. Economics and Econometrics) kryptyje užima 201–250 vietą tarp pasaulio tokių krypčių studijų, kas yra aukščiausias pasiekimas Lietuvoje. VGTU Verslo vadybos fakultetas ruošia finansų inžinerijos, verslo logistikos, ekonomikos inžinerijos, verslo analitikos, marketingo, verslo vadybos specialistus.