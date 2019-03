Atnaujinta VGTU studijų programa kvies inžinierius kurti ateities verslus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) pradeda esminius pokyčius studijų programose: jos suteiks ne tik kvalifikaciją, bet ir padės žengti pirmuosius žingsnius nuosavo verslo link. Pirmoji – VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute (AGAI) dėstoma Aeronautikos inžinerijos magistrantūros studijų programa – bus atnaujinta jau šį pavasarį.

Technologinių studijų bakalauro absolventai bus kviečiami suvienyti žinias ir komandiškai įgyvendinti savo idėjas startuolių kultūroje, kurdami veikiančius produktų prototipus. Su studentais dirbs ne tik patyrę akademikai, bet ir verslo ekspertai.

„Sukūrėme studijų programą, kurioje padėsime inžinerinį smalsumą ir norą konstruoti suderinti su laisve tiek idėjų įgyvendinimui, tiek visokeriopa pagalba savo startuolio kūrimui. Ši programa – lyg dvejus metus truksiantis hakatonas, kur moksliniais tyrimais grįsto prototipo konstravimas bus pagrindinis ateities įgūdžių įgijimo šaltinis“, – programą pristato AGAI dekanas Justas Nugaras.

Programos autorių teigimu, ankstesnis studijų pavadinimas Aviacinė mechanika tapo per siauras šiuolaikinėms pasaulinėms tendencijoms aprėpti. Naujoji programa formuoja ir naujus tikslus: ne tik įgyti žinių, bet ir pakloti pamatus sėkmingam aeronautikos startuolio įkūrimui.

Spręs ateities problemas

Programos studentams savo sričių ekspertai ir patyrę mokslininkai padės įgyvendinti projektus keturiose kryptyse: dronų (UAV), nanopalydovų, 3D spausdinimo aeronautikos sistemoms ir karinės aeronautikos inovacijų.

„Programa suteiks studentams kompetencijas ateities problemoms spręsti, nes aeronautikos verslas Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, plėsis. Be to, įsigali dronai, kurie iš esmės keičia tai, kaip mes suprantame aviaciją. Ne mažiau svarbu ir tai, kad be standartinių aeronautikos inžinerijos žinių ir įgūdžių, programa suteiks visą verslumo, enterprenerystės, mentorystės paketą startuolio link. Tad programoje integruota tiek galimybė kurti savo prototipą, tiek su juo tvirčiau žengti į nuosavą verslą“, – teigia J. Nugaras.

Anot dekano, skirtingai nuo kitų studijų, Aeronautikos inžinerijos magistrantai bus savarankiškesni susidėliodami dalykus, kuriuos mokysis. Programa apims inžinerinio mąstymo stiprinimą, laisvai pasirenkamus prototipo gamybos dalykus, kokybės valdymą, įvairius tyrimus, joje taip pat integruotas vadybos, marketingo, startuolio kūrimo ir projektų valdymo kursas.

Viso proceso metu studentus kas savaitę dėl aeronautikos sprendimų konsultuos moksliniai vadovai, o startuolio plėtrą padės suvokti mentoriai ir programa „Futurepreneurs“.

„Labai svarbu ir tai, kad studijas vainikuoja realaus veikiančio prototipo sukūrimas. Reikia pabrėžti, kad idėjų mes turime daug, bet to pirminio veikimo įrodymo (angliškai vadinamojo „proof of concept“) dažniausiai stokojame. Turint abu komponentus atsiveria gerokai tiesesni keliai į verslo inkubatorius, atsiranda gerokai daugiau finansinių galimybių. O kaip jas pasiekti, mes taip pat mokysime“, – akcentuoja J. Nugaras.

Kvies skirtingų sričių bakalaurus

Dekano teigimu, ši programa gali tapti puikiu tramplinu į itin perspektyvios srities pasaulį bakalaurams, turintiems kūrybinį technologinį potencialą, tačiau stokojantiems aviacijos žinių.

„Ši programa bus laisvai prieinama bet kokias inžinerines studijas baigusiam studentui. Toks studentas jau yra įsisavinęs bazinius dalykus, kurių mes reikalaujame. Jam trūks tik trijų aviacinių dalykų, kuriuos siūlysime mokytis naudojant geriausių pasaulio universitetų siūlomų kursų virtualias sistemas.

Priklausomai nuo studijavimo intensyvumo, kursus internetu iš bet kurios pasaulio vietos galima išlaikyti per keletą mėnesių. Tad jeigu studentai įstotų birželio pabaigoje ar liepos pradžioje, jie turėtų pakankamai laiko rugsėjį būti pasiruošę studijuoti“, – aiškina AGAI dekanas.

Jis pažymi, kad programos autoriai kryptingai siekia pritraukti skirtingų kompetencijų būsimuosius specialistus, kurie galbūt anksčiau nerado tokių galimybių Lietuvoje. Įvairių krypčių inžinerinių mokslų bakalauro studijas baigę studentai bus skatinami dirbti komandose ir taip geriau išnaudoti savo žinias taikomiesiems sprendimams, smarkiai išplečiant idėjų lauką.

„Mes labai tikimės, kad į šią programą taip pat ateis studentai iš kitų inžinerinių krypčių: elektronikos, mechanikos, informatikos ar transporto. Prototipus konstruosite komandomis, todėl žinių konvergenciją mes matome kaip papildomą naudą“, – teigia J. Nugaras.