Supaprastino maisto produktų ženklinimo reikalavimus

Atsižvelgusi į bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus nustatantį Europos Sąjungos (ES) dokumentą, kuriame numatyta, kad kiekviena valstybė narė gali pati nustatyti tam tikras išimtis, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patvirtino paprastesnius maisto produktų ženklinimo reikalavimus.

Nuo šiol nedideliais kiekiais gaminantys ir tiekiantys gamintojai neprivalės ant produktų pakuočių nurodyti maistingumo deklaracijų, praneša VMVT.

Numatytos išimtys bus taikomos nedideliais kiekiais vietinei rinkai tiekiamiems fasuotiems maisto produktams. Pavyzdžiui, jei maisto produktų gamintojas pagamina ir parduoda ne daugiau kaip 300 kilogramų ar litrų fasuotų maisto produktų per savaitę, ne daugiau kaip 15.600 kilogramų ar litrų fasuotų maisto produktų per metus arba ne daugiau kaip 600 pakuočių fasuotų maisto produktų per savaitę, ne daugiau kaip 31.200 pakuočių per metus.

Pagal patvirtintus reikalavimus mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo įmonės, įsigyjančios fasuotus maisto produktus iš minėtų tiekėjų, nuo jų gamybos vietos turi būti nutolusios ne daugiau kaip 250 km.

„Toks ženklinimo reikalavimų supaprastinimas yra gan reikšmingas palengvinimas smulkiajam verslui. Dėl numatytų išimčių ne tik nereikia maistingumo deklaracijos nurodyti etiketėje, tačiau ir nelieka didelių kaštų reikalavusios prievolės atlikti teorinius skaičiavimus ar laboratorinius tyrimus maisto produkto maistingumui įvertinti“, – VMVT pranešime cituojamas Darius Remeika, tarnybos direktorius.