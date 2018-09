Roterdame statoma pirmoji pasaulyje pieno ferma ant vandens

Šių metų pabaigoje Roterdamo uoste bus atidaryta išskirtinė pieno ferma – plūduriuojanti ant vandens. Tikimasi, kad taip miestas galės tvariau apsirūpinti maisto produktais.

Kaip rašo BBC, danų NT kompanijos „Beladon“ plūduriuojančioje fermoje veiklos pradžioje bus apgyvendintos ir robotais melžiamos 40 karvių.

Arti vartotojų

Nors tokia tankiai apstatyta ir triukšminga vieta kaip uostas neatrodo pati tinkamiausia vieta gyvulių auginimui, idėjos autoriai teigia, kad tai tvarus ir aplinkosaugine prasme naudingas sprendimas, kuris leis sutrumpinti maisto tiekimo grandinę bei sumažinti transporto taršą mieste.

Peteris van Wingerdenas, „Beladon“ inžinierius pasakoja, kad idėja jam gimė 2012 m., Niujorke dirbant su plūduriuojančių gyvenamųjų namų projektu.

Tuo metu miestas nukentėjo nuo uragano Sandy: užliejus gatves buvo sutrikdytas eismas Niujorke, tiekėjai negalėjo pasiekti prekybos vietų ir po kelių dienų parduotuvėse jau buvo sunku rasti šviežių produktų.

„Tuomet supratau, kad būtina maistą gaminti kuo arčiau jo vartotojų, pavyzdžiui, at vandens“, – BBC cituoja p. Wingerdeną.

Jis pripažįsta, kad pirmiausia aplinkiniai šią idėja palaikė keista bei juokinga, bet su laiku požiūris pasikeitė.

„Augant sveiko maisto poreikiui ir vis didesniu iššūkiu tampant urbanizacijai bei klimato kaitai, nebegalime pasikliauti praeities maisto gamybos sistema“, – įsitikinęs p. Wingerdenas.

Dirbs ekologiškai

Minke van Wingerden, p. Wingerdeno žmona ir verslo partnerė, pasakoja, kad pradžioje fermoje bus auginama 40 karvių – tiek, kad pieno gamyba atsipirktų. Tačiau ji teigia, kad gamybos apimtis, prireikus, bus galima labai lengvai išplėsti.

Planuojama, kad ferma veiks kuo ekologiškiau – čia bus perdirbami vietinių gamyklų nepanaudoti grūdai, maisto likučiai iš netoliese įsikūrusių restoranų ir net nupjauta žolė.

„Pašarui taip pat auginsime plūdeninius – nedidelius vandenyje augančius augalus. Jie maistingi, greitai auga ir gali būti tręšiami karvių šlapimu. Fermoje bus įrengtos 4-5 vertikalios platformos, kuriose augalai bus auginami po specialiomis LED lempomis“, – pasakoja, – p. Wingerden.

Fermai pradėjus veikti, čia bus melžiamas bei pasterizuojamas pienas, gaminamas jogurtas. Produkcija, pagaminta fermoje, bus parduodama Roterdame.

Reikia paramos

Fentonas Beedas, Jungtinių Tautų Maisto ir agrokultūros organizacijos atstovas įsitikinęs, kad miesto fermos yra naudingos – čia dažniausiai sunaudojama mažiau vandens, trąšų ir pesticidų nei tradicinėse gamybos sistemose.

Tiesa, jis pabrėžia ir tai, kad augant populiacijai miestuose reikia vis daugiau maisto, o vietas jį auginti ir gaminti čia lieka vis mažiau.

„Be to, tokių fermų plėtrą pristabdo papildomų investicijų kaštai. Dėl to turėtų būti priimami politiniai sprendimai, padedantys šalia vartotojų steigtis smulkiems gamintojams – be paramos tai taps tik dideles pajamas gaunančių bendrovių privilegija“, – BBC cituoja p. Beedą.