Surplys paragino EK kompensuoti sausros ir kiaulių maro nuostolius

Giedrius Surplys, Lietuvos žemės ūkio ministras paragino Europos Komisiją kompensuoti šalies žemdirbiams sausros bei afrikinio kiaulių maro (AKM) padarinius.

Pasak p. Surplio, preliminariais skaičiavimais, prognozuojama, kad dėl Lietuvą alinusios sausros ūkininkai patyrė 0,5 mlrd. Eur nuostolių.

„Nors Europos Komisija ir pabrėžia, kad sausra yra draudiminis įvykis, dėl to, neturi būti kompensuojama, Lietuvoje situacija tokia, kad net jei ūkininkai būtų apsidraudę, jie nebūtų gavę kompensacijų, nes draudimo sąlygos yra per griežtos“,– BNS komentavo p. Surplys, dalyvavęs neformaliame Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų susitikime Vienoje.

„Europos komisaras žadėjo, kad artimiausiu metu EK sureaguos į tą sunkią padėtį“,– pridūrė jis.

Susitikime iškelta ir AKM problema – ministro teigimu, EK sprendimas drausti eksportą 10 kilometrų spinduliu, kritus vienai kiaulei, yra per griežtas. Be to, dėl šio apribojimo kiaulininkystė patiria didelių nuostolių.

„Nepaisant to, kad grėsmė egzistuoja, bet ji egzistuoja kiaulėms, o ne žmogui. Uždraudžiama eksportuoti bet kam, tuo tarpu ir didelėms įmonėms, kurios turi įsidiegusias griežtas, rimtas biosaugos priemones“, – teigė ministras.

Jis taip pat paragino svarstyti galimybes kompensuoti ūkininkų nuostolius dėl eksporto draudimo.

Spalį vyksiančioje formalioje ministrų taryboje EK gali pristatyti problemų sprendimo būdus, sakė p. Surplys.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.