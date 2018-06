Ar lyja, ar saulė šviečia – ūkininkams vis blogai

Sausros užpulti ūkininkai skaičiuoja sumažėsiantį derlių ir būsimus nuostolius, tačiau draudimo išmokų negaus – mat per trejus metus nė vienas ūkininkas neapsidraudė nuo stichinės sausros: tikisi, kad pinigų jiems atseikės valstybė.

Užsitęsusi sausra niokoja didelę dalį Lietuvos teritorijos – vienose vietovėse jau paskelbta stichinė sausra, sausringas laikotarpis fiksuojamas beveik visoje šalyje. Šiai stichijai kiek atsparesni daržovių ūkiai, turintys laistymo sistemas, tačiau tokių nėra daug. Kur kas prasčiau jaučiasi grūdinių kultūrų augintojai – jiems telieka laukti lietaus, nes, pasak žemdirbių, galimybių laistyti laukus nėra. Už galvos griebiasi ir gyvulių augintojai – pavasarį vešliai sužaliavusios pievos dabar primena geltonus ražienų laukus, tad ganyti galvijų nebėra kur. Kol kas gelbstisi tie, kurie turi pernykščių pašarų, kitiems tenka net mažinti bandas.

Ant panašių stichijų grėblio Lietuvos ūkininkai lipa toli gražu ne pirmą kartą, tačiau draudimo galimybes aplenkia iš tolo. Ar pliaupia nesibaigiantys lietūs ir skandina pasėlius, ar juos išdegina saulė, kone kasmet girdėti ta pati daina – valstybė privalo kompensuoti nuostolius. Ir valstybė, t. y. visi mokesčių mokėtojai, kompensuoja: pvz., kai 2006 m. itin prasta padėtis dėl sausros susidarė visoje Lietuvoje ir žemdirbiai patyrė 650 mln. Lt (187,6 mln. Eur) nuostolių, valstybė ūkininkams turėjo atlyginti 124 mln. Lt (35,8 mln. Eur).

Valstybė pradėjo ieškoti būdų išvengti tokių išlaidų ir ūkininkus apsaugoti nuo gamtos išdaigų. Buvo nuspręsta parengti draudimo programą, pagal kurią nuo krušos, liūties, sausros ir įšalimo kurį laiką privalėjo draustis visi jaunieji ūkininkai ir tie, kurie siekė ES paramos.

„Bet niekas nenorėjo draustis nuo stichinės sausros, nes tokia rizika – sisteminė, pažeidžiami dideli plotai. Kai neatsirado perdraudiko, juo tapo Lietuvos valstybė. Ji sukūrė stichinės sausros draudimo fondą, iš kurio būtų kompensuojami nuostoliai ūkininkams“, – VŽ pasakoja Algimantas Navickas, specializuotos draudimo bendrovės „Vereinigte Hagel“, draudžiančios pasėlius, vadovas Lietuvoje.

Fondas yra, pinigų – taip pat, tačiau ūkininkai jų negaus: 2010 m. buvo panaikinta būtinybė drausti pasėlius nuo meteorologinės rizikos, o savanorišku draudimu mūsų šalies žemdirbiai taip ir nesusidomėjo. Per metus nuo sausros neapsidraudė nė vienas ūkininkas – pasak p. Navicko, paskutinis apsidraudęs buvo prieš 3 metus. Nors dalį draudimo įmokų kompensuoja valstybė, žemdirbiai vis tiek nesidraudžia.

Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovai tikina, kad žemdirbiai draustųsi, jei veiktų sistema. Dabar hidrometeorologijos stotelės arba susidėvėjusios, arba dalyje savivaldybių jų visai nėra. Be to, esą jei sausra fiksuojama pavienėse savivaldybėse, tuomet iš valstybės fondo ūkininkai nieko negauna – 30% finansuoja draudikai, bet to gali neužtekti net draudimo įmokoms padengti. Jei yra tokių problemų, aišku, jos turi būti sprendžiamos. Kita vertus, atkaklų ūkininkų nenorą draustis peni gaunamos išmokos – pinigų galiausiai vis tiek atseikėja valstybė, jų išprašoma ir iš Europos Komisijos.

VŽ nuomone, pasėlių ar galvijų draudimas yra toks pats verslas, kaip dauguma kitų draudimų, kai dalį rizikos priima ir draudikas, ir draudėjas. Todėl turėtų būti taikomi tie patys principai, kaip, tarkime, civilinės vairuotojų atsakomybės draudimo ar pan. Galbūt padėtis pasikeistų, jei tiesioginės išmokos žemdirbiams būtų tiesiogiai susietos su draudimu – nėra draudimo, karpomos ir išmokos.