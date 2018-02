Žemdirbiai reikalauja mažinti mokesčius, perspėja siųsiantys traktorius į Vilnių

Šiandien Jonavos sporto arenoje prasidėjo penkių žemdirbių organizacijų inicijuotas visuotinis žemdirbių suvažiavimas „Ar reikia Lietuvai žemės ūkio?“ Vienas iš pagrindinių suvažiavimo metu nuskambėjusių reikalavimų buvo siūlymas mažinti mokesčių naštą ūkininkams.

Teminį pranešimą, susijusį su mokesčiais, suvažiavime paskelbė Aušrys Macijauskas, Grūdų augintojų asociacijos vadovas. Jis iliustravo padėtį pavyzdžiu jaunos šeimos, kuri užsiima žemės ūkio verslu ir gauna per metus 37.000 Eur pajamų, iš kurių 20.000 Eur kasmet grąžinama bankui už paskolą žemei įsigyti. Tokios šeimos mokamas pajamų mokestis nuo 2017 m. iki 2019 m. turėtų išaugti maždaug dvigubai, beveik 4 kartus išaugs „Sodros“ mokestis, PSD mokestis – irgi dvigubai. Be to, nagrinėjamame pavyzdyje dukart sumažės šių jaunų ūkininkų tiesioginės išmokos. Visa tai lemtų mokestinės naštos padidėjimą 270%.

Pono Macijausko siūlymai įtraukti ir į suvažiavimo rezoliucijos projektą. Tai 5 metų mokestinės atostogos verslą pradedantiems ūkininkams, reikėtų palikti jiems 10% gyventojų pajamų mokesčio tarifą, „Sodros“ lubas nustatant 14 vidutinių atlyginimų lygyje, PVM mokėtoju toks ūkininkas privalomai turėtų tapti tada, jei jo metų pajamos siektų 100.000 Eur. Taip pat siūloma leisti mažinti pajamų ir pelno mokesčius, jei yra daromos investicijos į ilgalaikį turtą. Dar vienas siūlymas – taikyti 5% PVM mokestį tiesiai iš ūkio ūkininko parduodamai produkcijai.

Suvažiavime kalbėjęs Saulius Skvernelis, ministras pirmininkas, pabrėžė, kad mokesčių reforma palies apie 1.000 Lietuvos ūkininkų ir jų partnerių iš 245.000 esančių Lietuvoje. Jo teigimu, Vyriausybė turi matyti ne tik skurstančius kaime, bet ir apie 30% Vilniaus Karoliniškių gyventojų, kurie irgi gyvena žemiau skurdo ribos. Jis kvietė žemdirbių atstovus plačiau suvokti visos šalies ekonomiką ir elgtis solidariai.

„Vyriausybė pasisako už modernesnę žemės ūkio politiką. Vienas iš prioritetinių mūsų tikslų - tiesioginių išmokų suvienodinimas. Procesas vyksta, derybose ieškome sąjungininkų ir yra tikimybė, kad mus pasiseks“, - Vyriausybės išplatintame pranešime cituojamas premjeras.

Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas, sakė, kad žemdirbiai žada mėnesį laukti Vyriausybės reakcijos į jų siūlymus. Jei nieko nebus imtasi, žadamos atsakomosios priemonės, kalbama apie planus žemdirbiams atvažiuoti su savo žemės ūkio technika protestuoti į Vilnių.

Suvažiavimo iniciatoriai - Lietuvos ūkininkų sąjunga, Grūdų augintojų asociacija, Pieno gamintojų asociacija, Žemės ūkio bendrovių sąjunga ir Šeimos ūkininkų sąjunga.

Visų jų atstovai reiškė nepritarimą tokiems Žemės ūkio rūmams, kokie jie dabar yra Lietuvoje.