Palengvino smulkiųjų maistininkų startą

Paprastesni gamybos reikalavimai smulkiesiems ūkininkams ir nedidelėms žemės bendrovėms gali būti postūmis naujokams, tačiau jau dirbantieji sako, kad jų veiklos naujos taisyklės nepalengvins, – esamų patalpų neperdarys.

2017 m. gruodžio pabaigoje patvirtinti paprastesni reikalavimai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno, žuvų, mėsos produktų gamintojams, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teigimu, turėtų paskatinti imtis tokios veiklos.

Kad bus lengviau pradėti pieno, žuvų, mėsos produktų gamybą, pritaria ir jau ėmęsi tokios veiklos, tačiau aktualių palengvinimų sau neįžvelgia.

„Besikuriantiems mažiesiems gamintojams paprastesnės taisyklės, žinoma, yra paskatinimas. Kai mes kūrėmės, reikėjo ilgai konsultuotis, laukti patvirtinimų, kad viską padarėme tinkamai. Tačiau pradėjęs veiklą supranti, kad ankstesni rėmai nebetinka, – atsimuši į sieną, nes suvoki, kad jei ir toliau gaminsi mažais kiekiais vietos rinkai, nebus iš ko mokėti atlyginimų. Todėl dabar sieksime naujo statuso, kad galėtume ir eksportuoti“, – sako Marija Kubilienė, Marijampolės rajono mėsos perdirbimo UAB „Tėviškės mėsa“ direktorė.

Mažais kiekiais tvarkantys maistą subjektai yra per savaitę gaminantys ir tiekiantys vietos rinkai ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ir 200 kg mėsos pusgaminių, taip pat per vieną kalendorinę dieną išdarantys, perdirbantys ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų ar ne daugiau kaip iš 1 000 kg žalio pieno per dieną savo ūkyje gaminantys pieno gaminius.

Leis sutaupyti

7 darbuotojus turinti „Tėviškės mėsa“ veiklą pradėjo 2015 m. Į gamybą investuota per 50.000 Eur, tačiau p. Kubilienė sako, kad įsigalioję palengvinimai gamybos patalpoms leistų sutaupyti.

Pavyzdžiui, didžiausiu palengvinimu smulkiems mėsos perdirbėjams „Tėviškės mėsos“ vadovė laiko leidimą gaminių rūkyklas įrengti ir lauke, ne tik gamybos patalpose, užtikrinant, kad produktai bus apsaugoti nuo aplinkos poveikio.

„Ši naujovė labai gera. Mes viską įrengėme taip, kad rūkykla būtų patalpoje, ją platinome. Dabar paprasčiau, jei gali dėžėse supakuotus produktus vežimėliu per lauką vežti į rūkyklą, – sako p. Kubilienė. – Iki šiol lauke galėjo būti tik pakura, o pati rūkykla – viduje, kabinti gaminius reikėjo tik viduje. Todėl tiems, kurie kuriasi dabar, tai nemenkas palengvinimas, nors mums nebeaktualu – neseniai išplėtėme rūkyklą, ji dar nė neįjungta iki galo.“

Patalpų plano nepakeis

Kita paprastesnė VMVT išskiriama taisyklė: nebereikia atskirų patalpų gyvūniniam maistui saugoti, sūdyti ar prieskoniams, maisto priedams ir kitoms žaliavoms laikyti ir tvarkyti. Gyvūninio maisto žaliavos galės būti saugomos ir sūdomos šaldytuve, o prieskoniai, maisto priedai ir kitos medžiagos galės būti laikomos spintose ir tvarkomos tam tikslui skirtose gamybos patalpų vietose.

„Turime įrengtą atskirą prieskonių spintą, kaip numatyta pagal ankstesnius reikalavimus. Vadinasi, į gamybos, išpjaustymo patalpas atsinešdavome tiek prieskonių, kiek tuo metu reikėdavo. Žinoma, kad tai yra palengvinimas, nes prieskoniai galės būti laikomi toje pačioje erdvėje“, – sako p. Kubilienė.

Jos teigimu, besikuriantiems smulkiesiems gamintojams vertinga naujovė ir ta, kad nebeliko reikalavimo įrengti atskirus įėjimus žaliavoms ir pagamintai produkcijai priimti ar išvežti, taip pat – dušas ir tualetas pagal naujus reikalavimus gali būti netoli gamybos patalpų, jų nebereikia įrengti persirengimo patalpose. Tačiau p. Kubilienė sako, kad kai viskas įrengta taip, kaip reikalauta anksčiau, – jau neužmūrys nei nebeprivalomų durų, nei iškels dušą ir tualetą į kitas patalpas.

