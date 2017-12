Kinijoje slūgstanti greitai paruošiamų makaronų paklausa liudija apie pokyčius šalies ekonomikoje ir aukštesnį šalies gyvenimo lygį.

Kiniški greitai paruošiami makaronai šalyje visada turėjo didžiulę paklausą – jie pigūs, labai paprastai paruošiami ir gali būti ilgai saugomi.

Tačiau pastaruoju metu jų paklausa smarkiai sumažėjo, tvirtina bbc.com. 2013 m. Kinijos Liaudies Respublikoje ir Honkonge buvo parduota 46,2 mlrd. makaronų pakelių, o 2016 m. jų pardavimo apimtys nukrito 17% – iki 38, 5 mlrd. pakelių.

Kitose šalyse kiniškų greitai paruošiamų makaronų pardavimai išliko stabilūs. Todėl ekonomistai svarsto, kad paklausos sumažėjimas Kinijoje liudija apie šalies ekonomikos bei kinų maitinosi įpročių pasikeitimus.

„Sumažėjusios makaronų pardavimo apimtys rodo permainas Kinijos vartojimo struktūroje. Vartotojai pradėjo labiau domėtis produktų kokybe, o ne vien tik rūpinasi, kaip numalšinti alkį“, – sako vienas kinų tarptautinės prekybos tarybos atstovas.

Kita priežastis gali būti ta, kad nebeauga iš Kinijos kaimų į miestus atvykstančių žmonių, kurie yra pagrindiniai pigių ir lengvai paruošiamų makaronų valgytojai, skaičius. Tendencija priešinga – migrantų, gyvenančių Kinijos miestuose, pernai sumažėjo 1,7 mln. lyginant su 2015 metais.

Be to, per pastaruosius 20 metų žymiai pagerėjo Kinijos geležinkelio infrastruktūra. Todėl keleiviams nebereikia kelionės metu alkį malšinti makaronais – kelionės trunka daug trumpiau nei anksčiau, o geležinkelio stotyse žmonės gali nusipirkti kitų skanesnių valgių.

Makaronų valgytojų gretas praretino ir geriau išvystytas susisiekimas oro linijomis, todėl daugybė kinų atsisakė ilgų kelionių geležinkeliais, o kartu ir makaronų.

Dar viena makaronams nepalanki aplinkybė – kinai vis dažniau naudojasi mobiliųjų telefonų programėlėmis, kuriomis užsisako maistą į namus ar darbą. Ir tai paprastai būna ne makaronai.

Nepaisant to, Kinija išlieka didžiausia greitai paruošiamų makaronų rinka pasaulyje. Pernai Kinijos Liaudies Respublikoje buvo parduota tiek pat pakelių makaronų kaip Indonezijoje, Japonijoje, Vietname, Indijoje, JAV, Pietų Korėjoje ir Filipinuose kartu sudėjus.