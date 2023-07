Prezidentūra: „Wagner“ yra rizikos veiksnys, bet nereikia perreaguoti

Kęstutis Budrys, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dalies „Wagner“ samdinių pasirodymas Baltarusijoje blogina saugumo situaciją regione, tačiau institucijoms dėl to nevertėtų perdėtai reaguoti, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.

Papildyta G. Nausėdos komentaru.

„Tai yra rizikos veiksnys, turintis įtakos (saugumui – BNS), mes to negalime ignoruoti, bet taip pat neturime ir perreaguoti“, – žurnalistams pirmadienį sakė Kęstutis Budrys.

„Kažkas naujo ypatingai per savaitgalį šį neįvyko, tas atvykimas buvo vertintas kaip labai tikėtinas“, – pridūrė jis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Taip prezidento Gitano Nausėdos patarėjas kalbėjo savaitgalį stebėtojams pranešus, jog į stovyklą Baltarusijoje atvyko „Wagner“ kovotojų kontingentas – mažiausiai 60 įvairių automobilių.

K. Budrys teigė negalintis pasakyti, kiek samdinių šiuo metu yra Baltarusijoje.

„Galime patvirtinti, kad su „Wagner“ grupe susiję asmenys yra Baltarusijos teritorijoje. Tas tikslus skaičius šiek tiek ir kinta“, – kalbėjo šalies vadovo patarėjas.

„Pusšimčio automobilių kolona – galima pasakyti, kad bent vairuotojai yra, bet kas yra toje kolonoje, kas per žmonės, dar reikia šiek tiek laiko, kad galėtume konstatuoti tiksliai“, – pridūrė jis.

Anksčiau pirmadienį krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas BNS sakė, kad samdinių pasirodymas Baltarusijoje iš esmės regiono saugumo padėties nekeičia.

Paklaustas, ar sutinka su tokiu vertinimu, K. Budrys teigė, kad „priklauso nuo to, kokį turinį įdėsime į žodžius „iš esmės“.

„Dramatiškai ji nesikeičia, mes neperžiūrime savo bendro saugumo vertinimo, mes sakome, kad tai turės įtakos – blogins saugumo situaciją, be jokios abejonės. Tai yra vienas iš aspektų Rusijos ir Baltarusijos karinio bendradarbiavimo“, – kalbėjo patarėjas.

„Kol nematome, kad tai tiesiogiai yra prieš mus nukreipta, mes iš savo pusės kažko ypatingai greitai dabar neturėtume imtis karinio planavimo prasme“, – pridūrė K. Budrys.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dar prieš pasirodant informacijai apie „Wagner“ atvykimą NATO tai įvardino kaip saugumo situaciją pabloginsiantį veiksnį.

Patarėjas pabrėžė, kad samdiniai gali kelti grėsmę ir pačiai Baltarusijos vadovybei.

„Iš analitinės perspektyvos vertinant situaciją, (...) jie yra paruošti vykdyti kovinius veiksmus, treniruoti, jie yra praeityje bandę sukilti prieš karinę ir politinę šalies vadovybę, yra veikiantys už įstatymo ribų. (...) Tai man visi šitie dalykai sako, kad tai yra tiksinti bomba“, – kalbėjo K. Budrys.

„Wagner“ bosas Jevgenijus Prigožinas birželį surengė maištą prieš Rusijos karinę vadovybę, tačiau vėliau jį nutraukė.

Kremlius tuomet pažadėjo, kad grupės samdiniai galės persikelti į Baltarusiją arba pasirašyti sutartis su Rusijos gynybos ministerija.

G. Nausėda: Lietuva budri

Dalies „Wagner“ samdinių atsiradimas Baltarusijoje didina nesaugumą regione, Lietuva atidžiai stebės situaciją ir bus pasirengusi reaguoti, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

„Net ir tai, kad jie galbūt bus panaudoti Afrikoje, situacijos iš esmės nekeičia turint galvoje, kad Baltarusija yra pakankamai nedidelė valstybė, pakeisti planus ir permesti juos prie vakarinių sienų tikrai yra kelių valandų klausimas“, – Briuselyje pirmadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

Taip G. Nausėda sureagavo į stebėtojų pranešimus, kad į stovyklą Baltarusijoje atvyko „Wagner“ kovotojų kontingentas – mažiausiai 60 įvairių automobilių.

G. Nausėda priminė jau anksčiau įspėjęs apie grėsmes, Baltarusijos vadovui Aliaksandrui Lukašenkai pareiškus, kad Minskas ruošia infrastruktūrą 8.000 „Wagner“ samdinių.

Pasak jo, Baltarusijos keliamos grėsmės įvardintos ir Vilniaus NATO viršūnių susitikime priimtame komunikate, Valstybės gynimo taryba nusprendė sustiprinti žvalgybos pajėgumus pasienyje su Rusija, atnaujino valstybės sienos priedangos planą.

„Šiandien to pakanka. Be jokios abejonės, toliau atidžiai stebėsime situaciją ir, jeigu reikės sprendimų, be jokios abejonės, juos priimsime kaip įmanoma greičiau“, – kalbėjo prezidentas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Kęstutis Budrys, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.