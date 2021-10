Išrikiavo brangiausius Banksy darbus

Ikoniniu vadinamas Banksy piešinys „Mergaitė su balionu“. „Scanpix“ nuotr.

Susmulkinęs savo ikoninio grafičio „Mergina su balionu“ („Girl with Balloon“) piešinį iškart po to, kai jis 2018 m. spalį buvo parduotas aukcione už daugiau nei 1 mln. GBP, paslaptingasis britų gatvės menininkas Banksy pakeitė meno projekto neapčiuopiamumo sampratą, tačiau šis jo žingsnis nesumažino paveikslo vertės.

Iki pusės susmulkintą kūrinį po auciono Banksy pavadino „Meilė yra šiukšliadėžėje“ („Love is in the Bin“) ir pateikė jo autentiškumo sertifikatą.

Šių metų rugsėjį „Meilė yra šiukšliadėžėje“ buvo parduota „Sotheby's“ už 25,4 mln. USD ir tapo brangiausiu kada nors aukcione, taigi – oficialiai, parduotu Banksy kūriniu, rašo „statista.com“.

Antroje vietoje yra „Game Changer“, kovą parduotas už 23,1 mln. USD, o gautos pajamos skirtos JK nacionalinei sveikatos tarnybai priklausančioms labdaros organizacijoms. Piešinyje matyti berniukas, žaidžiantis su lėle – slaugytoja, dėvinčia apsauginę kaukę ir superherojaus apsiaustą. Šiukšliadėžėje už vaiko matyti išmesti žaisliniai Žmogus-voras ir Betmenas.

Kiti gerai žinomi Banksy paveikslai, tokie kaip ikoninis „Love is in the Air“, kuriame kaukėtas protestuotojas meta gėlių puokštę, ar klimato kaitos komentaras „Subject to Availability“ pirkėjams atiteko už gerokai mažesnes sumas – atitinkamai 12,9 mln. Ir 6,3 mln. USD.

Nepaisant, jog Banksy yra vienas žymiausių šiuolaikinių menininkų Vakarų pasaulyje, jo tapatybė išlieka paslaptis. Populiarus spėjimas, kad jis yra gatvės menininkas Robinas Gunninghamas, kurio judesiai koreliuoja su Banksy kūriniais.

[infogram id="86d6263f-3b7f-448c-b27e-c7fe4aa95d57" prefix="0mo" format="interactive" title="Brangiausi Banksy darbai"]

.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose