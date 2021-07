Indijoje mirčių nuo COVID-19 skaičius viršijo 400.000

Medicinos personalas Indijoje pagerbia nuo kovido mirusius gydytojus. Dasarath Deka („ZUMA Wire“ / „Scanpix“) nuotr.

Indija tapo trečia valstybe pasaulyje, kurioje mirties nuo COVID-19 atvejų skaičius viršijo 400.000, rodo penktadienį paskelbti oficialūs duomenys.

Tuo metu didžiulė skiepijimo nuo pandeminio koronaviruso kampanija šalyje gerokai sulėtėjo.

Nuo pandemijos pradžios Indijoje užregistruota 400.312 mirties nuo COVID-19 atvejų – šis skaičius yra mažesnis tik už JAV ir Brazilijos skaičius – ir kone 30,5 mln. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, paskelbė Sveikatos apsaugos ministerija

Ekspertai spėja, kad tikrasis mirčių nuo COVID-19 skaičius Indijoje, balandį ir gegužę išgyvenusioje didžiulę pandemijos bangą, viršija milijoną.

Dėl pastarosios užsikrėtimų bangos kaltinama koronaviruso delta atmaina ir vyriausybės nusiraminimas premjerui Narendrai Modi sausį paskelbus pergalę prieš virusą.

Dabar per parą užregistruojama gerokai mažiau naujų užsikrėtimo atvejų, daug suvaržymų jau atšaukta, todėl nuogąstaujama, kad artimiausiais mėnesiais virusas vėl gali pradėti plisti greičiau.

Vyriausybė siekia šiemet paskiepyti visus suaugusius šalies gyventojus – 1,1 mlrd. žmonių. Tačiau dėl vakcinų trūkumo, administracinės painiavos ir neryžtingumo kol kas visiškai paskiepyta tik maždaug 5% gyventojų.

Birželio 21 d. vyriausybė bandė išjudinti vakcinavimo kampaniją paskelbdama, kad skiepai bus nemokami visiems suaugusiesiems. Paklausa staiga išaugo, per dieną žmonėms skiepyti būdavo panaudojama per 9 mln. vakcinų dozių. Tačiau vėliau šis skaičius vėl sumažėjo ir pastarąją savaitę buvo vidutiniškai kiek daugiau nei 4 mln. per dieną, rodo vyriausybės skaičiai.

Vyriausybės rašytiniuose parodymuose, kurie šią savaitę buvo pateikti Aukščiausiajam Teismui, prognozuojamas vakcinų dozių, prieinamų nuo rugpjūčio iki gruodžio, skaičius buvo sumažintas nuo 2,16 mlrd. iki 1,35 mlrd., pranešė žiniasklaida.

Dokumente minimos penkios vakcinos, o ne aštuonios, kaip kalbėta gegužę, o laukiamų „AstraZeneca“ vakcinos dozių skaičius sumažintas nuo 750 mln. iki 500 milijonų.

Antradienį Indija patvirtino „Moderna“ vakciną, tad šiuo metu šalyje prieinamų vakcinų skaičius padidėjo iki keturių. Kitos Indijoje patvirtintos vakcinos yra „AstraZeneca“, indų kompanijos „Bharat Biotech“ „Covaxin“ ir rusiška „Sputnik V“.

Indijos vaistų gamintoja „Zydus Cadila“ ketvirtadienį paskelbė pateikusi paraišką įregistruoti jos plazmidžių DNR pagrindu sukurtą vakciną, tyrimams parodžius, kad jos veiksmingumas yra 67 procentai.

„Zydus Cadila“ vadovas Sharvilas Patelis spaudos konferencijoje sakė, jog firma tikisi iki metų pabaigos pagaminti 50 mln. dozių.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose