„Schenker“ sėkmingai įveikė permainų etapą: tapo lankstesni ir priartėjo prie klientų

UAB „Schenker“ valdybos narys Audrius Sungaila.

Logistikos ir transporto rinka 2020-aisiais, paženklintais pandemijos, išgyveno didelių transformacijų, o rinkoje veikiančioms bendrovėms teko nedelsiant prie jų prisitaikyti. Bendrovė „Schenker“, vieno didžiausių tarptautinio transporto ir logistikos tinklo padalinys Lietuvoje, teigia, kad šiuos iššūkius pavyko sėkmingai įveikti.

Bendrovė per pastaruosius metus iš esmės atsinaujino, paklojo pamatą tolesniam augimui ir tapo labiau matoma klientams. Suburta nauja komanda, kurios pagrindinis siekis – palaikyti nuolatinį glaudų kontaktą su klientais ir būti viena aktyviausių veikėjų logistikos grandinėse.



„Norime būti arčiau klientų – prieš kurį laiką užsibrėžėme šį tikslą ir bendrai sutelktomis pastangomis to pasiekėme. Siekiant užsitikrinti strategiškai patogesnes vietas terminalams, buvo atnaujintas Šiaulių padalinys, Vilniaus terminalas perkeltas arčiau miesto, o Kaune atidarytas visiškai naujas biuras su terminalu. Esame greitesni ir lankstesni, labiau matomi keliuose ir socialiniuose tinkluose. Mūsų pranašumas – tai, kad tokias pat paslaugas galime suteikti ne tik Lietuvoje, bet ir visose trijose Baltijos šalyse“, – pasakoja UAB „Schenker“ valdybos narys Audrius Sungaila.



Naujai įrengti ar atnaujinti „Schenker“ terminalai – moderniausios logistikos statinių pavyzdys, juose paisoma aukščiausių aplinkos standartų, o naudojama įranga leidžia optimizuoti terminalų eksploatavimo išlaidas ir reikšmingai sumažinti taršos kiekį.



2020-ieji tapo įkurtuvių metais ir bendrovės administracijai, įsikūrusiai naujame šiuolaikiškame, taip pat aplinkai draugiškame biure netoli Vilniaus senamiesčio, Savanorių pr. Permainos vyko ir personalo srityje – keitėsi vadovaujančios pozicijos, siekiant sustiprinti „Schenker“ plėtros ambicijas.



Atidaromos naujos linijos, pajėgumai auga

Bendrovė teikia itin plataus spektro transporto paslaugas: kontraktinė logistika, pervežimai žemės transportu, įskaitant geležinkelio paslaugas, pervežimai jūra, oru. Kaip vieną bazinių, svarbiausių teikiamų paslaugų „Schenker“ įvardija pervežimus per terminalus – tokias galimybes suteikia visos kompanijos turimas didžiausias terminalų tinklas Europoje.



Kroviniai į Europą ir iš jos „Schenker“ linijomis kursuoja kasdien. 2021-aisiais kompanija ketina atidaryti naujas pervežimų linijas – į Ukrainą, Helsinkį. Jau egzistuojančiose linijose, pavyzdžiui, su Lenkija, Vokietija, pajėgumai šiemet dvigubinami. Dukart daugėja ir vietinių linijų Lietuvoje, siūlomas papildomų paslaugų spektras prie jau tapusių įprastomis, tarkime, pervežimai su temperatūros palaikymu.



„Kalbant apie Baltijos šalis, galime pasiūlyti pervežimo paslaugas per 24 valandas, į Lenkiją ir Vokietiją ir iš šių šalių – per 48 valandas. Labiausiai nutolusios šalys, pavyzdžiui, Graikijos salos pasiekiamos per 10 dienų. Tačiau važiuojame visur“, – pabrėžia A. Sungaila.



Vertinant skirtingas transporto rūšis, bendrovė išskiria tam tikras ypatybes – oro transporte vyrauja sveikatos apsaugos ir elektronikos kroviniai, gabenimuose jūra – pramonės prekės, pervežimuose keliais – automobilių, vartojimo ir mažmeninės prekybos kroviniai.



Pandemija: kaip iškopti iš neįprastos situacijos

„Schenker“ vadovas neslepia: COVID-19 pandemija bendrovę, kaip visus, užklupo netikėtai.



„Per trumpą laiką turėjome užtikrinti darbuotojų, vairuotojų ir, žinoma, klientų saugumą. Darbuotojus, galinčius dirbti per nuotolį, aprūpinome tam reikalingomis priemonėmis, pasirūpinome saugumu tų, kurie liko kontaktiniame darbe. Sudarėme planus „B“, kaip elgtis ligos atveju, kad veikla vyktų sklandžiai. Visiškai išvengti susirgimo atvejų nepavyko – reikėjo izoliuoti dalį darbuotojų, tai turėjo įtakos krovinių pristatymo laikui“, – pripažįsta A. Sungaila.



Kai kurie trikdžiai buvo nebe įmonės valioje – vienu laikotarpiu tranzitas pailgėjo, nes pasieniuose formuodavosi didžiulės vilkikų eilės. Prancūzijoje staiga įvedus visuotinį karantiną, prekės netilpo terminaluose ir buvo grąžinamos atgal į Lietuvą. Staigus krovinių srauto svyravimas tapo rimtu iššūkiu gabenimo kokybei.



Pandemijos metu smuktelėjo mažmeninės prekybos prekių transportavimo poreikis, kadangi dauguma parduotuvių stabdė fizinę veiklą, tačiau išaugo sveikatos prekių transportavimas. Fizinių parduotuvių veiklos trikdžiai rinkos dalyvius paskatino investuoti į elektroninių parduotuvių kūrimą, tad antrojo karantino metu situacija pervežimų srityje stabilizavosi.



„Padėtis normalizavosi, pamokas išmokome tiek mes čia, Lietuvoje, tiek visas „Schenker“ tinklas“, – patikina įmonės vadovas.



Rinkos pokyčiai ir naujas potencialas

Atsinaujinusi „Schenker“ tikisi sėkmingai išnaudoti kintančios rinkos potencialą. Viena tokių sričių, kurioje įmonė planuoja labiau įsitvirtinti – sparčiai augančios e-prekybos apimtys. Pristatymai į namus – sritis, kurioje bendrovė dalyvauja dar nedaug, tačiau apie tai irgi svarsto.



Bendrovė įvardija savo stiprybes, susijusias su „Brexit“ – įmonė turi oficialų AEO sertifikatą, didelę darbo su trečiosiomis šalimis patirtį, savo muitinės tarpininkus, taigi yra pasiruošusi padidėjusiam muitinės procedūrų skaičiui.



„Schenker“ dirba su didžiųjų prekybos tinklų centriniais sandėliais, pasižyminčiais sudėtinga specifika. Hamburgo uostą įmonė naudoja kaip centrą daliniams kroviniams jūra – iš šio taško kasdien išvykstama maždaug 200 krypčių. Nors pandemija sustabdė parodų veiklą, tačiau sulaukus sudėtingo laikotarpio pabaigos, „Schenker“ bus pasirengusi pasiūlyti visišką parodų aptarnavimą bet kurioje pasaulio šalyje.



„Pandemija išryškino mūsų stiprybes ir lankstumą. Teikiame platų oro transporto paslaugų spektrą, o pristigus konteinerių pervežimuose jūra, plėtojame geležinkelių transportą“, – pasakoja A. Sungaila.



Jis atkreipia dėmesį į inovatyvius „Schenker“ sprendimus, tarp jų – „System Premium“ paslaugų paketas, kuomet klientui garantuojamas pristatymo laikas ir užtikrinamas pinigų grąžinimas, jei to padaryti nepavyktų. Taip klientas gali pasirinkti jam labiausiai tinkančią pristatymo dieną, dienos laiką, be to, tą pačią paslaugą gali gauti bet kuris ES klientas, kadangi „Schenker“ tinklas visoje Europoje veikia vieningai.



[infogram id="83c5a636-6ad4-4038-972d-2d2b35b948d3" prefix="ki9" format="interactive" title="TR:Schenker"]